Impian berbakti kepada masyarakat Islam di Singapura pada jangka masa panjang kini semakin tercapai bagi Cik Hannah Yusra Rashid.

Beliau sudah lama mempunyai minat yang mendalam terhadap tafsiran al-Quran, sekali gus menerapkan pengajaran itu demi menangani isu kontemporari yang dihadapi masyarakat Islam kini.

Berbekal tekad tersebut, beliau memanfaatkan masanya sepanjang menuntut di Madrasah Aljunied Al-Islamiah untuk meraih kecemerlangan dalam kededua disiplin akademik dan agama, di samping aktif menabur bakti kepada masyarakat.

Kecemerlangan holistik yang dipamerkan Cik Hannah, 19 tahun, melayakkan dirinya dinobatkan sebagai ‘valedictorian’, pelajar terbaik yang diminta menyampaikan ucapan salam perpisahan majlis konvokesyen Madrasah Aljunied Al-Islamiah.

Malah, beliau baru-baru ini dianugerahkan biasiswa Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) 2026 yang berprestij.

Cik Hannah merupakan antara dua penerima biasiswa MUIS pada 2026, yang disampaikan bersama biasiswa Syed Isa Semait (SISS), di Singapore Expo pada 20 Julai.

Biasiswa itu menyediakan laluan khusus bagi lulusan madrasah untuk memegang jawatan kepimpinan di institusi masyarakat seperti masjid dan madrasah.

Ia menawarkan pembiayaan sehingga $120,000 dengan komitmen ikatan selama tiga tahun, sekali gus melengkapi anugerah SISS dalam melahirkan pemimpin merentasi pelbagai sektor yang lebih luas demi berkhidmat kepada masyarakat.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Para penganalisis menekankan bahawa pasukan kepimpinan Melayu/Islam yang kukuh – yang kini diterajui Encik Zaqy Mohamad (lima dari kiri) selaku Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam yang baru menyusuli peletakan jawatan Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim (lima dari kanan) – adalah bertunjangkan kerja berpasukan, dan bukannya bergantung kepada seorang individu semata-mata.

Kepimpinan Melayu/Islam perlu diteruskan secara berpasukan, kepercayaan terus dibina

Jul 23, 2026 | 6:26 PM
Menteri Negara (Tenaga Manusia merangkap Kebudayaan, Masyarakat dan Belia), Encik Dinesh Vasu Dash, berkata kematian itu “amat membimbangkan”, walaupun beberapa kemalangan maut berpunca daripada pengguna jalan raya lain.

7 maut dalam kemalangan jalan raya berkaitan kerja pada separuh pertama 2026

Jul 23, 2026 | 5:00 PM
Inflasi teras Singapura berada pada 1.6 peratus pada Jun, meningkat sedikit berbanding 1.4 peratus pada Mei.

Inflasi teras S’pura naik kepada 1.6% pada Jun, rendah sedikit daripada ramalan

Jul 23, 2026 | 3:40 PM
Encik Zaqy Mohamad (tengah) mendekati orang ramai di pasar Geylang Serai baru-baru ini. Penulis menggesa masyarakat untuk memberikan Encik Zaqy masa untuk memulihkan sentimen masyarakat terutama setelah Pilihan Raya Umum 2025, dan meneruskan usaha baik Dr Faishal sepanjang tahun lalu. 

Masyarakat perlu beri peluang kepada kepimpinan baru pulihkan sentimen, hurai masalah

Jul 23, 2026 | 5:00 PM
Shanmugam, Faishal Ibrahim, aduan awam

Shanmugam: E-mel aduan kepada PM Wong jadikan kes Faishal ‘separuh awam’

Jul 22, 2026 | 4:28 PM
Encik Afiq Anaqi Ramlan bukan sahaja minat membuat kek, malah menganggap perkara tersebut dapat menenangkan perasaannya.

Kek lapis bakar semangat pelajar atasi cabaran hidup

Jul 22, 2026 | 4:31 PM
Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim (dua dari kiri) semasa acara pengagihan daging korban di Masjid An-Nur pada 20 Jun. Sebanyak 17 agensi terlibat dalam acara itu dengan kira-kira 500 penerima dijangka menerima daging korban, menjadikannya yang terbesar setakat ini.

Dedikasi Faishal sentiasa dikenang

Jul 21, 2026 | 8:52 PM
hospital sultanah aminah

Hospital Sultanah Aminah terima peruntukan lebih RM60j

Jul 21, 2026 | 1:57 PM
Muhammad Faishal Ibrahim, perletakan jawatan politik, kesilapan pertimbangan

Faishal mohon maaf kecewakan penduduk, penyokong

Jul 20, 2026 | 5:22 PM
Pengasas BrightGuides, Encik Ashsufi Hussin, 24 tahun bersama ketua pusat tuisyen, Cik Qasrina Sujimy, 22 tahun.

Murid terpaksa berhenti tuisyen dek kurang wang cetus inspirasi penuntut uni wujudkan kelas percuma

Jul 20, 2026 | 2:11 PM

Ketika ditemui Berita Harian (BH) di majlis penyampaian biasiswa, Cik Hannah menyifatkan biasiswa itu sebagai langkah penting untuk memenuhi impian berbakti kepada masyarakat Islam yang berbilang bangsa.

“Biasiswa ini bukan sekadar sokongan kewangan tetapi peluang untuk saya membangunkan diri sebagai individu yang dapat menyumbang kepada masyarakat.

“Ia juga satu platform untuk mencabar diri saya dan keluar daripada zon keselesaan, kerana saya dapat memahami masyarakat Singapura dengan lebih mendalam,” kongsinya.

Beliau berharap pengalaman itu akan membantunya berbakti kepada komuniti setempat dengan berkesan pada masa hadapan.

Kini, anak ketiga daripada empat beradik itu berhasrat melanjutkan pengajian dalam bidang tafsir di Universiti Al-Azhar, Mesir.

“Setelah mendalami bidang ini, saya ingin menyumbang kepada masyarakat Islam dengan mengaplikasikan ajaran tersebut ke dalam konteks masyarakat moden,” jelasnya.

Apabila melangkah ke universiti, Cik Hannah boleh bergantung kepada pengalaman menguasai bidang akademik Diploma Baccalaureate Antarabangsa (IBDP) dan Azhar 2.0 sebagai dorongan berterusan.

Beliau mencapai keputusan purata nilai gred kumulatif (CGPA) yang sempurna (4.0) serta keputusan 96 peratus bagi peperiksaan prauniversiti.

Cik Hannah turut dinobatkan pelajar terbaik bagi subjek Tafsir, Sastera, Politik Sejagat dan al-Quran Fiqh.

Beliau turut merupakan lulusan terbaik Madrasah Aljunied dengan keputusan IBDP cemerlang 39 mata daripada mata maksimum 45.

Selain pencapaian akademik, Cik Hannah juga berkhidmat sebagai Ketua Majlis Pelajar Ittihad Tholabah Madrasah Aljunied (ITMAJ), di mana beliau bermain peranan penting dalam menganjurkan acara dan program sekolah.

Ia termasuk mewakili khalayak pelajar apabila Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong berkunjung ke madrasah itu.

Beliau turut melakukan kerja sukarelawan bersama penduduk rumah penjagaan Ren Ci, anggota Persatuan Golongan Kurang Daya Intelek Singapura (Minds) dan juga wanita dan kanak-kanak di bawah penjagaan Pertapis.

Menurutnya, segala usaha itu amat bermakna, kerana ia mengajar beliau bekerjasama dengan pelbagai organisasi di luar lingkungan sekolah serta mendekati lapisan masyarakat yang berbeza.

“Pengalaman semasa di sekolah turut mengajar saya agar sentiasa mencuba dan tidak sesekali takut melakukan kesilapan, kerana ia akan memperbaiki diri kita,” tambahnya.

Namun, kejayaan itu tidak datang bergolek untuk Cik Hannah, yang mengakui beliau terpaksa mengorbankan banyak masa bersama keluarganya.

“Saya amat bersyukur mereka memahami perjuangan saya dan sentiasa menyokong keperluan saya sepanjang perjalanan itu,” tambahnya.

Bagi Cik Hannah, biasiswa berprestij ini merupakan ‘batu loncatan’ utama dalam perjalanan mencapai cita-cita membimbing masyarakat Islam Singapura dengan ilmu agama.

Laporan berkaitan
Penerima Biasiswa Syed Isa Semait tekad tangani isu kesihatan mental masyarakatJul 23, 2026 | 5:13 PM
MUIS lancar program pacu pembangunan asatizahJul 20, 2026 | 9:20 PM
Muissyed isa semaitmadrasah aljunied