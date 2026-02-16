CEO Mendaki kunjungi bilik berita BH
BH, Mendaki bertukar-tukar pendapat mengenai isu semasa, bincangkan usaha sama yang boleh dilakukan
Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Yayasan Mendaki, Encik Feroz Akber, bersama beberapa kakitangan jabatan komunikasi dan perhubungan pertubuhan itu telah mengunjungi bilik berita Berita Harian (BH) pada 16 Februari 2026.
Kunjungan beliau disambut oleh Editor BH, Encik Nazry Mokhtar; Editor Malam, Encik Puad Ibrahim; dan Editor Berita, Encik Nazri Hadi Saparin.
Rombongan dari Mendaki itu dibawa meninjau bilik berita dan diperkenalkan kepada pasukan media sosial akhbar ini.
Encik Feroz, yang menggalas jawatan CEO pada November 2025, kemudian diberi taklimat mengenai transformasi digital akhbar ini dan lain-lain perkembangan BH dalam sesi perbincangan dengan pasukan editor akhbar ini.
Dalam sesi tersebut juga, kedua-dua BH dan Mendaki bertukar-tukar pendapat mengenai isu-isu semasa, selain membincangkan beberapa usaha sama yang boleh dilakukan.
Mendaki juga memberi taklimat lanjut berkaitan inisiatif dan bidang tumpuan di bawah Pelan Kerja 2026-2030.
Pelan tersebut, yang diumumkan pada 20 Januari, antara lain bertujuan meningkatkan sokongan menyeluruh kepada pelajar Melayu/Islam daripada peringkat awal pendidikan hingga alam kerjaya, termasuk melalui program pembelajaran seperti Program Pencapaian Mendaki (MAP) dan sokongan keluarga.
Mendaki juga telah menjalin kerjasama strategik dengan Institut Karyawan Sumber Manusia (IHRP) bagi meningkatkan kepakaran dan pensijilan profesional dalam bidang sumber manusia.
Selain sesi bersama kepemimpinan BH, Encik Feroz dan kakitangannya juga telah mengadakan perbincangan dengan penyelia berita dan wartawan akhbar ini.