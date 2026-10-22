Organisasi di Singapura harus bertindak segera bagi menangani kerentanan kritikal dalam PHP, sebuah bahasa pengaturcaraan yang menggerakkan sebahagian besar internet, kata Pesuruhjaya Keselamatan Siber Singapura, Cik Gwenda Fong, pada 22 Oktober.

Kenyataan beliau menerusi platform LinkedIn itu menyusuli amaran daripada agensi-agensi keselamatan siber di seluruh dunia mengenai dua kerentanan kritikal yang ditemukan dalam PHP pada 21 Oktober.

Para pembangun PHP telah mengeluarkan pembaikan segera pada 21 Oktober bagi menangani kerentanan yang telah wujud dalam perisian tersebut selama bertahun-tahun, sehinggalah ia ditemukan melalui penggunaan alat kecerdasan buatan (AI).

Amaran-amaran ini mendorong pemerintah dan syarikat di seluruh dunia untuk menutup laman web serta aplikasi, memandangkan mereka berlumba-lumba untuk melindungi diri daripada kemungkinan serangan siber.

“Pesanan saya kepada setiap organisasi di Singapura adalah mudah: jangan tunggu lagi,” kata Cik Fong, yang juga merupakan Ketua Eksekutif Agensi Keselamatan Siber Singapura (CSA).

Beliau menyatakan bahawa banyak organisasi, terutamanya perusahaan kecil dan sederhana (SME) yang bergantung kepada vendor IT luar atau penyedia perkhidmatan pengehosan, mungkin tidak menyedari bahawa sistem mereka terjejas.

Namun, beliau menegaskan bahawa ancaman tersebut adalah sesuatu yang mendesak.

“CSA sedang bekerjasama secara giat dengan agensi pemerintah, pemilik Infrastruktur Maklumat Kritikal (CII), perusahaan besar, dan rakan kongsi industri untuk mempercepatkan proses pemasangan tampalan (patching).

Kami juga menghubungi pihak-pihak berkaitan melalui persatuan perniagaan, penyedia perkhidmatan keselamatan siber, dan rakan kongsi teknologi bagi membantu organisasi yang lebih kecil untuk mengambil tindakan,” kata beliau.

Cik Fong menyatakan bahawa pihak yang mengendalikan laman web atau perkhidmatan dalam talian harus menyemak sama ada sistem mereka, termasuk yang diuruskan oleh vendor pihak ketiga, menggunakan versi PHP yang terjejas.

Mereka juga perlu segera melakukan tampalan (patch), dengan mengutamakan sistem yang terdedah kepada internet, serta menyiasat sama ada terdapat tanda-tanda bahawa sistem mereka mungkin telah diceroboh.

“Jika anda tidak pasti sama ada organisasi anda terjejas, hubungi pasukan IT, pembangun laman web, atau penyedia pengehosan anda hari ini,” katanya.

“Keselamatan siber adalah tanggungjawab bersama. Bertindak pantas sekarang boleh mencegah kerentanan daripada menjadi insiden yang serius.”

Beliau mengesyorkan pihak yang memerlukan panduan teknikal dan kemas kini untuk merujuk kepada amaran SingCERT daripada CSA.

Pada 21 Oktober, CSA menyatakan bahawa kerentanan yang terdedah itu menjejaskan semua versi bahasa skrip tersebut.

Walaupun tiada kes laman web di sini yang dilaporkan telah dilumpuhkan oleh penggodam, CSA menyatakan bahawa terdapat laporan mengenai percubaan eksploitasi secara meluas yang menyasarkan kerentanan itu, serta pembangunan pelbagai eksploitasi sebagai bukti konsep (proof-of-concept).

GovTech, yang menggerakkan tadbir urus digital Singapura, menyatakan bahawa ia sedang bekerjasama rapat dengan agensi-agensi pemerintah untuk melaksanakan langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya.

“Buat masa ini, tiada petunjuk yang menunjukkan bahawa mana-mana sistem pemerintah telah terjejas akibat kerentanan ini.

“Sekiranya perlu, perkhidmatan yang terjejas mungkin dihentikan sementara bagi membolehkan langkah pembaikan dijalankan.

“Langkah sedemikian adalah sebagai tindakan berjaga-jaga dan bukan bermakna sistem telah diceroboh,” kata GovTech.

Satu laporan Reuters memetik Cik Madeline Lawrence, pengasas bersama firma keselamatan siber Belgium, Aikido Security, sebagai berkata: