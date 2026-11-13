Perkhidmatan Microsoft 365, Outlook, Teams dan aplikasi lain syarikat itu terganggu selama lebih lima jam pada 12 November, menjejas ribuan pengguna serta penyambung yang digunakan oleh perkhidmatan kecerdasan buatan (AI) OpenAI dan Anthropic.

Sehingga 6 petang waktu Timur Amerika Syarikat (ET), iaitu 7 pagi pada 13 November waktu Singapura, Microsoft berkata pihaknya masih berusaha memulihkan pelayan terjejas, dengan pemulihan terhad dikesan apabila pengguna kembali tersambung kepada perkhidmatan secara beransur-ansur.

Menurut Downdetector, laporan masalah Outlook memuncak kepada 138,058 sekitar 1 tengah hari ET sebelum susut kepada kira-kira 34,490 menjelang petang.

Di Singapura, laman pemantauan gangguan itu mula merekodkan laporan sekitar 2 pagi, dengan jumlahnya terus meningkat pada pagi 13 November.

Setakat 9.15 pagi, laporan gangguan Microsoft Outlook mencecah 1,130, meningkat daripada sekitar 730 sejam sebelumnya.

Laporan gangguan Microsoft 365 turut meningkat daripada 434 pada 8.30 pagi kepada 566 pada 9.20 pagi.

Puluhan pengguna di Singapura turut melaporkan masalah dengan Microsoft Teams dan Copilot.

Pada awal hari itu, syarikat berkenaan menjelaskan bahawa beberapa pelayan secara tidak dijangka gagal menampung beban tinggi, bukannya akibat peningkatan trafik.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Pemimpin Demokrat di Dewan Perwakilan Amerika Syarikat, Hakeem Jeffries, bercakap kepada wartawan selepas sidang media di bangunan Capitol, Washington, pada 12 November.

Demokrat kaji dasar AS-Israel, gesa perubahan besar di Timur Tengah, sokong Palestin merdeka

Nov 13, 2026 | 11:45 AM
Jeremy Monteiro, muzik Melayu, jaz Singapura

Lima dekad berkarya, Jeremy Monteiro tidak lupa pengaruh muzik Melayu

Nov 13, 2026 | 10:34 AM
Encik Riduan Yusoff bersama isterinya Cik Tibyaanah Muhamad yang baru-baru ini membuka Sentosa Kopi di Sentosa Cove.

Pemuzik buka kios jual kopi dan wafel pandan di Sentosa Cove

Nov 13, 2026 | 10:10 AM
Irfan Fandi tidak dipanggil menyertai skuad 24 pemain Singapura untuk menentang Brazil dan Paraguay dalam perlawanan persahabatan di Stadium Negara.

Gavin enggan ulas soal Irfan, standard pasukan diutamakan

Nov 12, 2026 | 4:34 PM
Kita cenderung menganggap pembelajaran sebagai kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu, kata penulis

Pendidikan S’pura perlu pupuk sifat ingin tahu, keberanian meneroka

Nov 13, 2026 | 5:30 AM
skuad singapura bola sepak

Singa tekad bangkit tebus maruah jelang aksi Brazil, Paraguay  

Nov 11, 2026 | 2:34 PM
Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Pengangkutan, Infrastruktur dan Komunikasi Johor, Encik Mohamad Fazli Mohamad Salleh (kanan), menyampaikan cenderamata kepada Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan Malaysia (MOT), Datuk Seri Jana Santhiran Muniayan, di Putrajaya.

Johor cadang bina Stesen KTM Komuter di Arena Larkin

Nov 10, 2026 | 6:49 PM
Cik Suhaila Omar, yang lebih dikenali sebagai Ayla Aireka, merupakan antara anggota terbaharu Angkatan Pelukis Aneka Daya (Apad) yang mengetengahkan karya mereka dalam pameran AKAR Kontemporari 2026, sempena ulang tahun ke-64 persatuan seni tersebut.

Sorakan pelajar jadi inspirasi karya seni anggota terbaharu Apad

Oct 18, 2026 | 5:43 PM
 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) merekodkan sebanyak 4,289 kes salah laku buli bagi tempoh Mac hingga Ogos lalu, termasuk kes yang berlaku di asrama sekolah

4,289 kes salah laku buli di M’sia direkod dari Mac hingga Ogos 2026

Oct 14, 2026 | 2:31 PM
Sebuah sekolah di Putrajaya yang ditutup berikutan keadaan jerebu yang semakin buruk pada 9 Oktober.

Jerebu memburuk di M’sia: Sekolah di 6 negeri, Wilayah Persekutuan ditutup

Oct 9, 2026 | 6:34 PM

“Kami maklum mengenai laporan masalah yang dialami pengguna perkhidmatan Microsoft 365, terutamanya Exchange Online, dan sedang menyiasatnya,” kata jurucakap Microsoft.

Menjelang 5.47 petang ET, laporan masalah Microsoft 365 susut kepada hampir 13,000 pengguna, manakala 763 laporan melibatkan kesukaran menggunakan Teams, menurut Downdetector.

Gergasi teknologi itu berkata pelayan yang dipulihkan terus berfungsi dengan baik. Syarikat itu turut mengalihkan trafik ke laluan lain, sambil memperkemas proses memulihkan baki pelayan yang terjejas.

“Apabila keupayaan pelayan dipulihkan, perkhidmatan mungkin kembali pulih secara beransur-ansur apabila aplikasi pengguna tersambung semula,” kata Microsoft dalam satu kenyataan.

OpenAI berkata pihaknya sedang menyiasat masalah penyambung Microsoft yang mungkin mengganggu sambungan baharu dan menyebabkan alat tidak berfungsi seperti sepatutnya.

Anthropic pula berkata pihaknya telah mengenal pasti masalah pada penyedia perkhidmatan huluan yang menjejaskan penyambung Microsoft 365 yang digunakannya.

Pada Oktober, Microsoft melaporkan gangguan platform pengkomputeran awan Azure yang menjejaskan rangkaian perisian produktivitinya serta pelbagai industri di seluruh dunia.

Pengeluar lori elektrik Workhorse Group menangguhkan pengumuman keputusan kewangan suku ketiga dari 12 kepada 16 November, berikutan gangguan operasi perniagaan akibat masalah perkhidmatan Microsoft di seluruh dunia. - Agensi berita

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Pusat data besar perlu perketat keselamatan, daya tahan menerusi rang undang-undang baharuOct 7, 2026 | 5:26 PM
Bolehkah AI, automasi memperbaiki pengalaman naik pengangkutan awam anda? Ramai penumpang kata ya Jun 9, 2026 | 2:04 PM
Pembangun ChatGPT gesa pengawasan global AI, samakan dengan kawalan nuklearFeb 19, 2026 | 7:17 PM
gangguanmicrosoftOPERASI