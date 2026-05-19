Geran Program Kesenian Pelbagai Budaya (MAP) $20 juta bakal dibuka untuk permohonan pada 15 Julai, sebagai pemangkin usaha memperhebat identiti budaya majmuk Singapura dan menyemarakkan pertukaran seni di rantau ini.

Presiden Tharman Shanmugaratnam menyeru penggiat seni memohon geran ini ketika memberi ucapan pada 19 Mei, bersempena Kongres Persatuan Seni Persembahan Antarabangsa (ISPA) 2026 Singapura di Panggung Singtel Waterfront.

