Geran $20j galak seni pelbagai budaya di S’pura dibuka 15 Julai
May 19, 2026 | 4:00 PM
Presiden Tharman Shanmugaratnam (tujuh dari kanan) bersama isterinya, Puan Jane Ittogi, dan Pemangku Menteri Kebudayaan, Masyarakat dan Belia, Encik David Neo (lima dari kiri) di majlis pembukaan Kongres Persatuan Seni Persembahan Antarabangsa (ISPA) 2026 Singapura di Panggung Singtel Waterfront pada 19 Mei. Majlis itu turut dihadiri oleh (dari kiri) Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif, Majlis Seni Kebangsaan (NAC), Cik Lynette Pang; Ketua Pegawai Eksekutif, The Esplanade Co Ltd; Cik Yvonne Tham; Pengerusi NAC, Cik Goh Swee Chen, Ketua Pegawai Eksekutif ISPA, Encik David Baile; Pengerusi ISPA, Encik Alfonso Leal del Ojo; Ketua Pegawai Eksekutif NAC, Cik Elaine Ng; Setiausaha Tetap MCCY, Cik Teoh Zsin Woon; Timbalan Setiausaha (Kebudayaan & Sukan) MCCY, Dr Lee Tung Jean dan Pengarah, Kumpulan Ekosistem Seni (Seni Persembahan) NAC, Cik Serene Lim. - Foto MAJLIS SENI KEBANGSAAN
Geran Program Kesenian Pelbagai Budaya (MAP) $20 juta bakal dibuka untuk permohonan pada 15 Julai, sebagai pemangkin usaha memperhebat identiti budaya majmuk Singapura dan menyemarakkan pertukaran seni di rantau ini.
Presiden Tharman Shanmugaratnam menyeru penggiat seni memohon geran ini ketika memberi ucapan pada 19 Mei, bersempena Kongres Persatuan Seni Persembahan Antarabangsa (ISPA) 2026 Singapura di Panggung Singtel Waterfront.
