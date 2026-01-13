Hakim Choo Han Teck menjadi Hakim Mahkamah Tinggi pada 2003. - Foto PEJABAT PERDANA MENTERI

Hakim Choo Han Teck menjadi Hakim Mahkamah Tinggi pada 2003. - Foto PEJABAT PERDANA MENTERI

Hakim Choo Han Teck bersara sebagai hakim Mahkamah Tinggi pada 20 Feb

Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Hakim Choo Han Teck akan melepaskan jawatan sebagai Hakim Mahkamah Tinggi di Mahkamah Agung Singapura selepas beliau menamatkan tempoh perkhidmatannya.

Beliau akan bersara, dengan hari terakhir perkhidmatannya pada 20 Februari, kata Mahkamah Singapura dalam satu kenyataan pada 13 Januari.

Encik Choo, yang mempunyai pengalaman dalam bidang kehakiman selama 30 tahun, kali pertama dilantik sebagai Pesuruhjaya Kehakiman pada 1995, sebelum menjadi Hakim Mahkamah Tinggi pada 2003.

Beliau telah mengendalikan pelbagai kes dengan sumbangan bermakna kepada bidang perundangan Singapura dalam bidang undang-undang jenayah, pendapatan dan pekerjaan, termasuk undang-undang tort, kata Mahkamah Singapura.

Beliau juga memainkan peranan penting dalam Bahagian Keluarga Mahkamah Tinggi dalam beberapa tahun kebelakangan ini, di mana keputusan beliau telah membantu membentuk keadilan keluarga di Singapura.

Ketua Hakim Sundaresh Menon, dalam ucapan tahniahnya kepada Encik Choo sempena persaraannya, berkata Encik Choo “sangat dihormati oleh rakan-rakan kehakimannya kerana sikap kehakiman beliau yang cemerlang.”

Beliau memuji keadilan Encik Choo dalam menjalankan prosiding serta keputusan beliau yang jelas dan padat, sambil menambah, Encik Choo telah memainkan peranan penting pada masa pembentukan sistem perundangan Singapura.

“Pemergiannya bagi persaraan ini akan dirasai oleh seluruh badan kehakiman dan juga masyarakat perundangan yang lebih luas. Bagi pihak Mahkamah Singapura, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih atas sumbangannya yang tidak ternilai dan mengucapkan selamat bersara,” kata Ketua Hakim Menon.

Encik Choo memperoleh Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang daripada Universiti Singapura pada 1979, yang kemudiannya dinamakan sebagai Universiti Nasional Singapura (NUS) pada 1980.

Beliau kemudian memperoleh Ijazah Sarjana Undang-Undang daripada Universiti Cambridge pada 1986, selepas memulakan kerjaya undang-undangnya pada 1980 sebagai pembantu undang-undang di Murphy and Dunbar.

Antara tempoh tersebut, Encik Choo juga mencatatkan kejayaan dalam dunia akademik selepas berkhidmat sebagai pensyarah di NUS pada 1984.

Beliau kembali ke amalan guaman swasta pada 1988, berkhidmat sebagai rakan kongsi di Allen & Gledhill mulai 1988, diikuti oleh Helen Yeo & Partners pada 1992.

Senarai pelantikan Encik Choo termasuk bertindak sebagai Presiden Mahkamah Tentera Rayuan pada 2004 dan sebagai anggota Jawatankuasa Penerbitan Akademi Undang-Undang Singapura pada 2006.

Encik Choo mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan sekerja yang telah memberi sokongan dan bantuan sepanjang perkhidmatannya dalam perkhidmatan awam.