Hakim Mahkamah Rayuan Belinda Ang bersara Apr
Apr 8, 2026 | 5:45 PM
Hakim Belinda Ang dilantik ke jawatan Hakim Mahkamah Rayuan pada 2022. - Foto MAHKAMAH SINGAPURA
Hakim Belinda Ang akan bersara selepas menamatkan tempoh perkhidmatan sebagai Hakim Mahkamah Rayuan, dengan hari terakhir pada 23 April, menurut Mahkamah Singapura pada 8 April.
Kerjaya kehakiman beliau menjangkau lebih 20 tahun, dengan tumpuan pada perkapalan dan timbang tara, kewangan, sekuriti, perbankan serta kes komersial rumit.
