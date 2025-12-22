Polis dilihat memasuki perkarangan Gereja St Joseph’s pada 21 Disember. - Foto ST

Polis dilihat memasuki perkarangan Gereja St Joseph’s pada 21 Disember. - Foto ST

Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Seorang relawan gereja telah dituduh di mahkamah kerana mengemukakan ancaman palsu mengenai perbuatan pengganasan kerana meletakkan barangan menyerupai alat letupan buatan sendiri dalam perkarangan Gereja St Joseph’s

Kokulananthan Mohan, 26 tahun, yang didakwa melakukan kesalahan itu sekitar 7 pagi pada 21 Disember dipercayai bertindak seorang diri.

Menurut dokumen mahkamah, Kokulananthan didakwa meletakkan tiga gulungan kadbod berisi batu-batu kecil dan wayar merah di perkarangan gereja. Barangan tersebut digabung menggunakan alat pelekat hitam dan kuning.