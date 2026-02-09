CSA: Serangan siber ke atas M1, Singtel, Starhub, Simba, tiada bukti data sensitif, peribadi dicerobohi

Empat syarikat telekomunikasi utama setempat, M1, Simba Telecom, Singtel dan Starhub, pada beberapa bulan lalu, menjadi sasaran serangan siber yang dilancar oleh kumpulan penggodam canggih, kata Agensi Keselamatan Siber (CSA).

Kesan serangan itu, yang berjaya ditangani awal, terhad dan tidak menjejas khidmat perhubungan di sini, walaupun UNC3886, yang disifatkan sebagai kumpulan ancaman lanjut berulang (APT) berjaya mencerobohi sebahagian rangkaian dan sistem telekomunikasi.

Tiada bukti yang dikenal pasti sehingga masa ini bahawa data sensitif atau peribadi seperti rekod pelanggan diakses kumpulan tersebut, kata CSA lagi dalam kenyataannya pada 9 Februari.

Kumpulan itu juga pernah dikaitkan dengan China.

Menurut CSA, percubaan UNC3886 itu pada mulanya dikenal pasti oleh syarikat telekomunikasi, yang menyusuli itu memaklumkan CSA dan Penguasa Pembangunan Infokom Media (IMDA), sekali gus mencetus respons seluruh pemerintah.

Tindak balas pihak berkuasa itu, yang dikenali sebagai Operasi Penjaga Siber, berjaya mematahkan ancaman UNC3886, kata CSA.

Menteri Penerangan dan Pembangunan Digital, Cik Josephine Teo berkata serangan UNC3886 itu tidak mengakibatkan kerosakan yang berlaku di tempat-tempat lain, tetapi Singapura tidak boleh bersikap sambil lewa.

Singapura perlu bersedia menghadapi serangan lain ke atas prasarana kritikal negara, seperti sistem kuasa elektrik, air dan pengangkutan yang biasanya dijadikan sasaran di negara-negara lain.

“Kita perlu bersikap realistik. Sementara usaha pertahanan bersama telah mengekang serangan sejauh ini, kita sedang berdepan dengan dalang yang amat canggih dah tidak mudah berputus asa,” ujar Cik Teo.