Kaunter pengecasan untuk peranti mudah alih di 13 perpustakaan akan ditutup mulai 27 Julai, berikutan peningkatan kejadian yang melibatkan peranti yang ditinggalkan tanpa pengawasan.

Dalam beberapa kes, peranti yang rosak serta penggunaan penyambung berbilang soket telah menyebabkan beban elektrik berlebihan, menurut Lembaga Perpustakaan Negara (NLB) dalam hantaran di media sosial pada 8 Julai.

Bank kuasa akan disediakan di stesen ChargeSPOT mulai 27 Julai.

Menurut laman web ChargeSPOT, kos menyewa bank kuasa ialah $1.50 bagi sejam pertama, dengan had caj $10 sehari.

NLB berkata: “Ini akan melengkapkan kemudahan pengecasan percuma di lebih 1,800 tempat duduk yang disediakan, menerusi Sistem Tempahan Tempat Duduk.”

Maklumat lanjut mengenai penyewaan bank kuasa dan penyelesaian masalah boleh didapati menerusi aplikasi ChargeSPOT, yang juga membolehkan pengunjung untuk menghubungi pusat bantuan ChargeSPOT.

Bagi mengelakkan risiko kebakaran elektrik, Pasukan Pertahanan Awam Singapura (SCDF) menasihatkan orang ramai agar tidak membiarkan bateri atau peranti dicas tanpa pengawasan dalam waktu yang lama, atau semalaman.

Maklumat lanjut boleh didapati dalam edisi terkini buku panduan kecemasan pertahanan awam di go.gov.sg/cdemergencyhandbook.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Menteri Pembangunan Negara, Encik Chee Hong Tat (tiga dari kanan), meninjau reruai berkenaan kecerdasan buatan (AI) sempena Simposim Mendaki di Pusat Konvensyen dan Ekspo Marina Bay Sands pada 9 Julai. Bersama beliau ialah (dari kiri) Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Mendaki, Encik Mohamed Feroz Mohamed Akber; Pengarah Penyelidikan dan Penilaian Program Mendaki, Cik Ho Wai Leng; Setiausaha Parlimen Kanan (Pendidikan merangkap Pembangunan Negara), Dr Syed Harun Alhabsyi; dan Pengerusi Yayasan Mendaki yang juga Menteri Negara Kanan (Kemampanan dan Sekitaran merangkap Pertahanan), Encik Zaqy Mohamad.

Hong Tat: S’pura perlu perdalam hubungan sesama individu dalam era AI

Jul 9, 2026 | 4:16 PM
Cik Nurarzlin Ariffin, menghadiri acara kempen tahunan bagi sokongan pengangkutan sekolah, ‘Kindness Warrior: Rally for School Transport’, di KickOff@Kovan pada 4 Julai, bersama tiga daripada lima anaknya (dari kiri) Elfi Ardrian Edil Soffian, Elfira Ardrina Edil Soffian dan Eldry Arzhrain Edil Soffian.

Ibu 5 anak usaha dapat lesen kereta sewa demi sara keluarga

Jul 9, 2026 | 5:30 AM
Pemeriksaan pendengaran secara berkala sebaiknya dilakukan sebelum kanak-kanak memasuki prasekolah (sekitar usia tiga hingga empat tahun) dan sekali lagi sebelum memulakan Darjah 1, kata penulis.

Anak kerap sebut ‘hah?’: Usah abai isu pendengaran

Jul 9, 2026 | 5:30 AM
cuaca panas Malaysia, Super El Nino, risiko jerebu

M’sia jangka dilanda panas sangat melampau mulai Nov

Jul 8, 2026 | 2:01 PM
sambar petir, Pantai Pasir Ris, mangsa kejadian, keluar hospital

Tragedi petir di Pantai Pasir Ris: Empat mangsa dibenar keluar dari hospital

Jul 7, 2026 | 8:37 PM
AI dalam muzik, shabir amdan, jamal abdillah

Pakar IT jaya ‘lamar’ Jamal Abdillah rakam lagu AI ciptaannya

Jul 5, 2026 | 5:30 AM
nasi lemak $1, gerai Muhajirin, kos operasi

Gerai di Toa Payoh tekad kekalkan legasi nasi lemak $1  

Jul 5, 2026 | 5:30 AM
Lakaran artis bagi projek Long Island, yang akan mewujudkan sekitar 800 hektar tanah untuk pembinaan rumah, sebuah kolam air dan taman pesisiran pantai baru.

Apakah projek ‘Long Island’?

Jun 30, 2026 | 2:17 PM
Semakan oleh Berita Harian (BH) mendapati nama dan profil Encik Khairul Anwar Mohamed Abdul Alim tidak lagi dipaparkan dalam laman Pengurusan Kanan Majlis Ugama Islam Singapura (Muis) sejak Mei 2026.

Khairul Anwar tidak lagi dipapar dalam laman pengurusan kanan Muis

Jun 26, 2026 | 7:08 PM
nlb, buku kanak-kanak, sebotol hati

Buku pupuk nilai murni si cilik

Mar 5, 2026 | 5:30 AM
Laporan berkaitan
5 individu dipindah selepas basikal elektrik terbakar di kondo GeylangJun 22, 2026 | 1:17 PM
Separuh kebakaran EV pada 2025 libat bateri voltan tinggiMar 3, 2026 | 7:02 PM
Flat di Toa Payoh terbakar, dua dibawa ke hospitalMay 15, 2025 | 4:39 PM
Kes kebakaran berkaitan ‘power bank’ catat jumlah tertinggi pada 2024Apr 14, 2025 | 4:43 PM
Power BankPENGECASperpustakaanLembaga Perpustakaan Negara (NLB)Pasukan Pertahanan Awam Singapura