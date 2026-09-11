Rangkaian MRT di Singapura mencatat tahap keandalan tertinggi dalam sejarah, dengan empat daripada lima laluan yang telah lama beroperasi menunjukkan peningkatan pada Ogos.

Secara purata, tren MRT mencatat 2.88 juta (kilometer) km-tren bagi setiap kelewatan melebihi lima minit dari September 2025 hingga Ogos 2026.

Demikian menurut laporan keandalan rel terkini Penguasa Pengangkutan Darat (LTA) pada 11 September.

Angka itu hampir tiga kali sasaran keandalan keseluruhan rangkaian MRT Singapura, iaitu sejuta km-tren bagi setiap kelewatan, atau sejuta kilometer ukuran purata kilometer antara kegagalan (MKBF).

MKBF ialah ukuran kejuruteraan yang digunakan secara meluas bagi keandalan rel, menunjukkan jarak perjalanan tren sebelum berlaku kelewatan yang melebihi lima minit.

Semakin tinggi angka MKBF, semakin tinggi keandalan rel.

Angka LTA berdasarkan purata pergerakan sepanjang 12 bulan.

Pada Ogos, tiada kelewatan besar melebihi 30 minit di lima laluan MRT yang telah lama beroperasi dan rangkaian LRT, tambah laporan itu.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Encik Zaqy Mohamad (tengah) menyokong usaha pengumpulan dana Yayasan Rahmatan Lil Alamin (RLAF) di Masjid Al-Istighfar pada 11 September. Bersama beliau adalah (dari kiri) Timbalan Pengarah, Dana Masyarakat di Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS), Encik Shamsul Hadi Jangarodin; Ketua Pegawai Eksekutif RLAF, Encik Adnan Abdul Hamid; Pengarah Kanan Sektor Satu Masjid, Encik Zalman Putra Ali; Pengerusi Masjid Al-Istighfar, Ustaz Sadiqul Amin Mazlan; dan Timbalan Pengerusi Masjid Al-Istighfar, Encik Raihan Mohamed Wapa.

Zaqy: Masyarakat Islam boleh zahir nilai ihsan, rahmah bantu mangsa banjir Nepal-Tibet

Sep 11, 2026 | 6:58 PM
True Singapore Group telah mencatatkan kerugian besar dan liabiliti bersih yang melebihi HK$400 juta ($64 juta).

True Fitness dan True Yoga akan ditutup; pelanggan rugi lebih $63,000

Sep 11, 2026 | 6:03 PM
Lebih 70 kanak-kanak daripada keluarga kurang berkemampuan menyertai edisi ketiga Karnival The Alphabet Project (TAP) di Kelab Masyarakat Woodlands pada 11 September, yang menawarkan pelbagai kegiatan pembelajaran dan riadah bagi membantu mereka membina keyakinan serta bergaul dengan anggota masyarakat.

Karnival bantu kanak-kanak bina keyakinan, berani cuba perkara baharu

Sep 11, 2026 | 5:58 PM
Antara hidangan sedia dipanaskan yang ditawarkan Eatz Express termasuk, (Dari kiri) ‘Spiced Chicken Tomato Coulis with Fragrant Ghee Rice’; ‘Chicken Satay & Peanut Sauce with Wok-Fried Indonesian-Style Rice’; ‘Indonesian Galangal-Roasted Chicken with Blue Pea Infused Jasmine Rice’; ‘Indonesian Herb-Grilled Chicken with Golden Turmeric Rice’; ‘Almond Crusted Salmon with Garlic Spinach’; dan ‘Grilled Barramundi with Wild Mushroom & Bean Ragout’.

Eatz Express teroka pasaran hidangan sedia dipanaskan di S’pura

Sep 11, 2026 | 11:05 AM
Asap tebal yang menusuk hidung dan menyesakkan akibat kebakaran hutan menyelubungi bandar raya Palangka Raya di Kalimantan Tengah pada 6 September.

Kebakaran hutan sebab jangkitan pernafasan memuncak di Indonesia

Sep 11, 2026 | 4:40 PM
Penting untuk kita perbaiki sikap yang boleh membuatkan ruang agama tidak selamat. Salah satu contoh ialah sikap menyalahkan mangsa, seperti mempersoalkan pakaian mangsa atau sama ada mangsa melakukan sesuatu yang membuat pesalah melakukan jenayah seksual tersebut, kata penulis.

Jenayah seksual dalam ruang agama: ARS, pantauan dipertingkat bukan penyelesaian

Sep 11, 2026 | 5:30 AM
Rahsia Bidadari; Chef Bob; Kai Emilio; Cabaran F&B

Kopitiam baru ambil alih Rahsia Bidadari, Cef Bob undur sebagai pengendali

Sep 9, 2026 | 4:38 PM
Syarikat Jalaluddin Travel & Services Pte Ltd sentiasa mengutamakan keselesaan dan kebajikan jemaah dengan memberikan layanan penuh perhatian seperti menjaga ahli keluarga sendiri sepanjang perjalanan di Tanah Suci.

Walau berkerusi roda, impian warga emas tunai umrah tercapai

Sep 11, 2026 | 5:30 AM
Mega Selawat beramai-ramai semarakkan penutup Majlis Maulidur Rasul 2025 di Singapore Expo, anjuran Jamiyah Singapura.

Jamiyah himpun pendakwah, kumpulan nasyid serantau dalam Mega Selawat 19 Sept

Sep 11, 2026 | 5:30 AM
Angka korban banjir kilat dan tanah runtuh yang melanda kawasan sempadan Nepal-Tibet pada 26 Ogos dijangka terus meningkat ketika operasi mencari dan menyelamat diperluaskan. Setakat ini, lebih 800 orang disahkan terkorban manakala sekurang-kurangnya 3,040 lagi masih hilang.

RLAF lancar kempen kutipan dana dari 1-14 Sep bagi bantu mangsa banjir Nepal-Tibet

Aug 31, 2026 | 7:01 PM

Ini tempoh terpanjang tanpa kejadian kelewatan di laluan berkenaan sejak peristiwa terakhir di Laluan Timur-Barat (EWL) pada November 2025.

Laluan Downtown (DTL), kendalian SBS Transit (SBST), melonjak menjadi laluan MRT paling andal, dengan purata 8.37 juta km-tren antara kelewatan pada Ogos, hampir dua kali 4.2 juta km-tren pada Julai.

Di tempat kedua, Laluan Timur Laut (NEL), juga kendalian SBST, mencatat 4.48 juta km-tren bagi setiap kelewatan pada Ogos, naik daripada 4.47 juta pada Julai.

Sebelum ini, NEL adalah laluan paling andal.

LTA berkata DTL dan NEL masing-masing mencatat MKBF pada tahap tertinggi yang boleh dicapai sepanjang tahun lalu.

Seterusnya, EWL mencatat keandalan ketiga tertinggi dengan 2.52 juta km-tren antara kelewatan, naik daripada 2.02 juta pada Julai.

Keandalan Laluan Circle (CCL) turut meningkat kepada 2.51 juta km-tren antara kelewatan pada Ogos, daripada 2.45 juta pada Julai.

Keandalan Laluan Utara-Selatan (NSL) kekal pada 1.65 juta km-tren.

SMRT mengendalikan NSL dan EWL, dua laluan MRT tertua di Singapura, serta CCL.

Dalam satu kenyataan, LTA berkata keandalan lebih baik itu hasil usaha dan dedikasi pekerja pengangkutan serta pengendali rel untuk meningkatkan usaha dalam keandalan dan tindak balas terhadap kerosakan.

LTA berkata pencapaian ini turut menunjukkan kesan saranan pasukan petugas keandalan rel pada Februari yang dilaksanakan LTA, SMRT dan SBST.

Namun, kadar perkhidmatan tren mengikut jadual dan ketepatan masa tren masing-masing susut sedikit.

Bagi semua laluan, 99.62 peratus perkhidmatan tren beroperasi mengikut jadual pada Ogos, turun daripada 99.71 peratus pada Julai, tambah laporan itu.

Ketepatan masa tren di lima laluan turut susut kepada 99.03 peratus pada Ogos, daripada 99.29 peratus.

DTL mencatat angka lebih rendah bagi ketepatan masa tren dan peratusan perkhidmatan mengikut jadual susulan ujian sistem yang dirancang.

Angka bagi laluan MRT terbaharu, Laluan Thomson-East Coast (TEL) kendalian SMRT, tidak disertakan dalam laporan keseluruhan.

Keandalannya meningkat pada Ogos, dengan purata 415,000 km-tren antara kelewatan, berbanding 373,000 pada Julai.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
LRT Bukit Panjang ditutup pada 20 dan 27 Sep bagi fasa akhir kerja pembaharuanAug 27, 2026 | 7:38 PM
Keandalan MRT bertambah baik pada Jul, cipta rekod 9 bulan tanpa gangguan besarAug 14, 2026 | 4:11 PM
Keandalan MRT terus meningkat tiga bulan berturut-turutJul 17, 2026 | 6:57 PM
Laluan Circle catat peningkatan terbesar keandalan MRT pada MeiJun 12, 2026 | 6:51 PM
Keandalan MRT pada Apr capai tahap tertinggi sejak Nov 2024May 15, 2026 | 4:17 PM
mrtlaporanPenguasa Pengangkutan Darat (LTA)SMRTsbs transitkelewatan