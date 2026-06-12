Laluan Circle catat peningkatan terbesar keandalan MRT pada Mei

Laluan Circle (CCL) menunjukkan peningkatan keandalan yang paling besar, diikuti Laluan Utara-Selatan (NSL) dan Laluan Timur Laut (NEL), manakala dua laluan lain pula kekal mantap. - Foto ST

Laluan Circle (CCL) menunjukkan peningkatan keandalan yang paling besar, diikuti Laluan Utara-Selatan (NSL) dan Laluan Timur Laut (NEL), manakala dua laluan lain pula kekal mantap. - Foto ST

Laluan Circle catat peningkatan terbesar keandalan MRT pada Mei

Laluan Circle catat peningkatan terbesar keandalan MRT pada Mei Kali kedua sejak Nov 2024 angka pengukur keandalan lebih 2 juta tren-km

Laluan Circle (CCL) mencatat peningkatan keandalan terbesar dalam rangkaian MRT pada Mei, menyumbang kepada peningkatan keseluruhan keandalan rel bagi bulan kedua berturut-turut.

Secara purata, kereta api MRT mencatat 2.5 juta tren-km, antara kelewatan yang berlarutan lebih daripada lima minit, antara Jun 2025 dan Mei 2026.

Ini kali kedua sejak November 2024 angka itu melebihi 2 juta tren-km, mengatasi sasaran keandalan rel Singapura sebanyak 1 juta tren-km, yang diukur melalui Purata Kilometer Antara Kegagalan (MKBF).

Rekod sebelumnya dicapai pada April, dengan 2.22 juta tren-km antara kelewatan.

MKBF menunjukkan jarak yang dapat ditempuhi tren sebelum mengalami kelewatan melebihi lima minit. Semakin tinggi angkanya, semakin andal perkhidmatan tren. Angka Penguasa Pengangkutan Darat (LTA) berdasarkan purata bagi 12 bulan terkini.

CCL yang dikendalikan SMRT mencatatkan peningkatan terbesar, dengan purata 3.55 juta tren-km antara kelewatan berbanding 2.36 juta tren-km pada bulan sebelumnya.

Keandalan laluan lain kekal mantap atau meningkat sedikit.

Laluan Timur Laut (NEL), kendalian SBS Transit (SBST), kekal sebagai laluan MRT paling andal, dengan purata 4.46 juta tren-km antara kelewatan pada Mei.

Laluan Utara-Selatan (NSL) turut meningkat daripada 1.42 juta kepada 1.65 juta tren-km antara kelewatan.

Keandalan Laluan Downtown (DTL) dan Laluan Timur-Barat (EWL) kekal pada 4.2 juta dan 2.02 juta tren-km.

Walaupun bertambah baik, NSL kekal mencatat keandalan terendah, diikuti EWL. Kedua-duanya ialah laluan MRT tertua di Singapura.

Pada Mei, tiada kelewatan besar melebihi 30 minit direkodkan di lima laluan MRT dan rangkaian LRT.

Namun, Laluan Thomson-East Coast (TEL), yang tidak termasuk dalam laporan, mengalami satu gangguan sedemikian.

TEL tidak dikecualikan kerana masih berada pada peringkat awal operasi dengan jumlah perjalanan yang lebih rendah.

Pada 3 Mei, gangguan sistem isyarat menyebabkan perkhidmatan tergendala, termasuk tempoh kira-kira 30 minit tanpa tren.

Menurut LTA, antara 5,000 dengan 50,000 penumpang atau 12.3 peratus daripada jumlah penumpang harian di sepanjang TEL terjejas.

Gangguan sistem isyarat menjejas perkhidmatan TEL pada pagi 3 Mei, termasuk kira-kira 30 minit tanpa tren, selepas ujian sistem oleh Alstom pada malam sebelumnya.

Gangguan itu berlaku selepas ujian sistem isyarat oleh pengeluar peralatan asal, Alstom.

TEL mencatat purata 355,000 tren-km antara kelewatan pada Mei, sedikit menurun berbanding bulan sebelumnya.

Prestasinya dijangka bertambah baik selepas pembukaan fasa terakhir melibatkan stesen Bedok South dan Sungei Bedok, pada separuh kedua 2026.

LTA berkata TEL masih mengalami masalah awal operasi, termasuk yang melibatkan sistem isyarat.

LTA berkata masalah awal operasi dan kemas kini sistem boleh menyebabkan kelewatan yang berbeza daripada yang dialami pada laluan yang matang.

Ketepatan masa tren di lima laluan MRT menurun sedikit daripada 99.48 peratus kepada 99.1 peratus. Hanya NSL mencatatkan peningkatan, manakala CCL merekodkan penurunan terbesar.

Selain NSL yang meningkat daripada 99.43 peratus kepada 99.74 peratus, semua laluan lain mencatat penurunan ketepatan masa.

CCL merekodkan penurunan terbesar, daripada 98.93 peratus kepada 97.65 peratus.

TEL, yang turut dikecualikan daripada data ketepatan masa rangkaian, mencatat ketepatan masa 99.53 peratus berbanding 99.31 peratus pada bulan sebelumnya.

Kadar perkhidmatan tren yang beroperasi mengikut jadual turut susut daripada 99.9 peratus kepada 99.82 peratus.

NSL dan NEL mencatat peningkatan bagi ukuran ini, manakala EWL, DTL dan CCL mengalami penurunan kecil.

Dalam rangkaian LRT, keandalan keseluruhan meningkat kepada purata 497,000 gerabak-km antara kelewatan daripada 465,000 gerabak-km pada April.

LRT Sengkang-Punggol, kendalian SBST, mencatatkan 886,000 gerabak-km antara kelewatan.