Keandalan MRT terus meningkat untuk tiga bulan berturut-turut

Laluan Utara-Selatan (NSL) dan Circle (CCL) menunjukkan peningkatan dalam keandalan, manakala tiga laluan lain kekal mantap. - Foto ST

Laluan Utara-Selatan (NSL) dan Circle (CCL) menunjukkan peningkatan dalam keandalan, manakala tiga laluan lain kekal mantap. - Foto ST

Keandalan MRT terus meningkat untuk tiga bulan berturut-turut

Keandalan MRT terus meningkat untuk tiga bulan berturut-turut Pada Jun, tiada kelewatan besar melebihi 30 minit direkodkan di lima laluan MRT, rangkaian LRT

Rangkaian MRT mencatatkan peningkatan keandalan bagi bulan ketiga berturut-turut pada Jun, di samping prestasi rangkaian LRT juga bertambah baik.

Secara purata, tren MRT mencatatkan 2.5 juta tren-km (kilometer) antara kelewatan melebihi lima minit, antara Julai 2025 dengan Jun 2026, menurut Penguasa Pengangkutan Darat (LTA) pada 17 Julai.

Ini merupakan kali ketiga berturut-turut angka tersebut melepasi dua juta tren-km sejak November 2024, berbanding sasaran keandalan rel Singapura sebanyak satu juta tren-km berdasarkan ukuran purata kilometer antara kegagalan (MKBF).

MKBF ialah ukuran yang menunjukkan jarak perjalanan tren sebelum mengalami kelewatan melebihi lima minit. Semakin tinggi nilainya, semakin tinggi keandalannya.

Perangkaan LTA berdasarkan purata bergerak selama 12 bulan.

Laluan Timur Laut (NEL), Downtown (DTL) dan Timur-Barat (EWL) mengekalkan tahap keandalan masing-masing.

Laluan Utara-Selatan (NSL) dan Circle (CCL) pula mencatatkan peningkatan.

NSL meningkat kepada purata 1.98 juta tren-km antara kelewatan berbanding 1.65 juta pada Mei, namun kekal sebagai laluan MRT paling kurang andal.

CCL meningkat kepada 2.4 juta tren-km, manakala NEL kekal paling andal dengan purata 4.46 juta tren-km antara kelewatan.

Pada Jun, tiada kelewatan besar melebihi 30 minit direkodkan di lima laluan MRT dan rangkaian LRT.

Menurut LTA, tiada kelewatan besar berlaku di laluan MRT sejak November 2025, tempoh paling lama sejak rekod mula dipantau pada 2011.

LTA berkata prestasi tiga bulan kebelakangan ini menggambarkan usaha berterusan pekerja pengangkutan, pengendali rel serta kesan pelaksanaan saranan pasukan petugas yang ditubuhkan pada Februari.

Ketepatan masa tren meningkat daripada 99.1 peratus kepada 99.32 peratus, manakala hanya DTL mencatat sedikit penurunan.

Peratusan perkhidmatan tren yang beroperasi mengikut jadual turut meningkat daripada 99.81 peratus kepada 99.82 peratus, dengan hanya DTL mencatatkan sedikit kemerosotan.

Keandalan Laluan Thomson-East Coast (TEL), yang tidak termasuk dalam laporan keseluruhan, kekal mantap pada Jun dengan purata 355,000 tren-km antara kelewatan.

Menurut LTA, TEL dikecualikan kerana masih di peringkat awal operasi dengan jumlah penumpang dan kekerapan tren yang lebih rendah.

Laluan itu juga tidak mengalami kelewatan besar melebihi 30 minit pada Jun dan prestasinya dijangka bertambah baik selepas dibuka sepenuhnya pada 2026.

Peringkat terakhir TEL yang melibatkan stesen Bedok South dan Sungei Bedok akan dibuka lewat tahun ini.

Keandalan rangkaian LRT turut meningkat kepada purata 533,000 gerabak-km antara kelewatan berbanding 497,000 pada Mei.