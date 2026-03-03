Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Kebakaran EV di S’pura naik 4 kali ganda pada 2025, lebih sukar dipadamkan

Pada 17 Februari 2025, Pasukan Pertahanan Awam Singapura (SCDF) dimaklumkan tentang kebakaran sebuah kereta di Ekspreswe Bukit Timah (BKE) menghala ke Woodlands berhampiran laluan keluar Dairy Farm Road. - Foto SCDF/FACEBOOK

Daripada empat kebakaran kenderaan elektrik (EV) pada 2025, dua melibatkan bateri voltan tinggi, satu berpunca daripada komponen elektrik pada papan pemuka, manakala satu lagi dikaitkan dengan pemampat belakang sebuah trak kutipan sisa EV.

Pemampat belakang lori berfungsi memadatkan sisa; geseran atau bahan mudah terbakar boleh mencetuskan api.

Jumlah itu meningkat berbanding hanya satu kebakaran EV pada 2024, menurut Pasukan Pertahanan Awam Singapura (SCDF) kepada The Straits Times pada 3 Mac.

Bateri voltan tinggi ialah bateri utama yang boleh dicaj semula yang menggerakkan EV.

Walaupun data luar negara menunjukkan kebakaran EV jarang berlaku berbanding kenderaan enjin pembakaran dalaman (ICE), pakar berkata ia lebih sukar dipadamkan.

Kebakaran EV lebih marak dan berpanjangan, dengan risiko menyala semula.

Sistem elektriknya juga berpotensi menyebabkan kejutan elektrik jika terdapat air semasa memadam api.

SCDF memaklumkan perkara itu selepas penerbitan laporan statistik tahunannya pada 11 Februari.

Butiran lanjut seperti jenis EV dan sama ada kebakaran berlaku semasa pengecasan atau ketika berada di tempat letaknya tidak didedahkan.

Namun, peningkatan kes berlaku seiring lonjakan besar penggunaan EV di Singapura.

Jumlah EV dan hibrid ‘plug-in’ (PHEV) meningkat daripada 16,926 unit pada 2023 kepada 33,561 pada 2024 dan 55,834 pada 2025, mencerminkan usaha mengurangkan penggunaan teknologi ICE bagi pengangkutan darat.

PHEV boleh dicaj melalui pengecas dinding EV dan mempunyai bateri voltan tinggi lebih besar berbanding petrol-hibrid biasa.

Pihak berkuasa kini mengkaji sama ada EV dan PHEV perlu mempunyai nombor pendaftaran berbeza bagi memudahkan pegawai kecemasan mengenal pasti kenderaan yang memerlukan tatacara khas ketika kebakaran.