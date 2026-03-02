Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Permukaan depan dinding rumah kedai di 59 Arab Street di mana terletaknya kedai Utopia Apparels telah dicat semula mengikut permintaan Penguasa Pembangunan Semula Bandar (URA). - Foto SHERRY SEE

Permukaan depan dinding rumah kedai di 59 Arab Street di mana terletaknya kedai Utopia Apparels telah dicat semula mengikut permintaan Penguasa Pembangunan Semula Bandar (URA). - Foto SHERRY SEE

Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Kedai Arab St padam mural batik setelah rayuan gagal URA izin Utopia Apparels kekalkan lukisan di bahagian papan tanda kedai

Pemilik Utopia Apparels dan penyewa unit rumah kedai yang terletak di 59 Arab Street, Cik Sherry See, telah mengecat semula dinding di permukaan depan dinding rumah kedai itu.

Ini selepas Penguasa Pembangunan Semula Bandar (URA) meminta agar mural batik yang dilukis oleh pelukis tempatan, @muselaluna, di permukaan depan rumah kedai itu dipadamkan sebelum 26 Februari kerana tidak mengikut garis panduan ditetapkan bagi bangunan yang dipelihara.

“Kerja-kerja mengecat bermula sekitar 9.30 malam pada 24 Februari dan selesai sebelum 4.30 pagi pada 25 Februari,” kongsi Cik See kepada Berita Harian (BH).

Bangunan itu kini dicat dengan warna ungu, selaras dengan penjenamaan Utopia Apparels.

URA mengizinkan Cik See untuk mengekalkan seni batik yang dilukis pada rasuk (beam) utama rumah kedai, iaitu di bahagian papan tanda kedai tersebut.

Kebebasan diberikan agar membolehkan setiap pemilik kedai mempamerkan papan tanda perniagaan mereka.

Sebelum mengecat semula dinding depan rumah kedai, Cik See telah berjumpa dengan pihak URA pada 20 Februari untuk membincangkan isu tersebut setelah permohonannya untuk mengekalkan mural batik itu ditolak buat kali kedua.

Jurucakap URA memberitahu BH sebelum ini, mengecat mural di permukaan bahagian depan rumah kedai yang telah dipelihara tidak dibenarkan kerana bertentangan dengan garis panduan yang ditetapkan.

Ia turut “mengganggu ciri-ciri pada seni bina bangunan yang dipelihara dan bercanggah dengan suasana di daerah bersejarah”.

Pengecualian dibenarkan bagi permukaan bahagian depan rumah kedai di Haji Lane.

Mural juga dibenarkan pada dinding tepi bagi unit hujung dan di bahagian belakang rumah kedai kerana ia biasanya tiada sebarang ciri seni bina yang ketara.

Walaupun kecewa dengan keputusannya, Cik See berterima kasih kepada orang ramai yang telah memberi maklum balas positif mengenai keindahan mural batik itu di media sosial yang turut menarik perhatian beberapa pihak media.

“Walaupun mural itu tidak lagi wujud, saya tidak menyesal memulakannya.

“Ia seperti satu petunjuk bahawa masih ramai individu yang mempunyai minat untuk melestarikan seni warisan batik ini,” ceritanya.

Cik See yang memulakan mural batik itu dengan niat untuk melestarikan seni warisan batik selain mendidik dan menggalak orang ramai menghayati batik berkata syarikatnya sedang berusaha mencari cara alternatif untuk meneruskan misi itu.

“Sebagai permulaan, kami akan memberi rantai kunci batik percuma kepada para pelanggan.

“Selain itu, kami sedang memikirkan cara untuk menggunakan seni mural batik pada barangan lain seperti beg jinjing,” tambahnya yang mula berniaga di kawasan Kampong Gelam sejak 2006.