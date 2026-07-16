Seorang peguam pindah hak hartanah didakwa atas tuduhan pemalsuan dokumen pada 16 Julai.

Dokumen mahkamah mengaitkan tindakannya dengan seorang sekutu kepada salah seorang daripada 10 warga asing yang disabitkan dalam satu kes pengubahan wang haram melibatkan $3 bilion.

Chan I-Fei Julia, 61 tahun, didakwa bersubahat dengan Lim Lai Hong, untuk membuat dokumen palsu yang ditandatangani oleh Chen Lingling, sekitar 14 Disember 2023.

Dokumen tersebut berkaitan dengan pembelian hartanah oleh Chen di South Beach Residences di 28 Beach Road.

Bagaimanapun, dokumen mahkamah tidak memberi sebarang maklumat mengenai Lim dan Chen.

Semakan oleh The Straits Times (ST) menunjukkan Chen sebelum ini dikenal pasti oleh pihak berkuasa sebagai salah seorang sekutu kepada 10 warga asing yang disabitkan dalam kes pengubahan wang haram berkenaan.

Dia dinamakan sebagai pemegang saham dalam beberapa firma yang memiliki hartanah komersial, termasuk sebuah rumah kedai empat tingkat di North Bridge Road, yang mencecah nilai $42 juta dalam satu jualan hartanah berprofil tinggi.

Kes terhadap Chan, seorang pengarah di Sterling Law, akan disebut semula pada 13 Ogos.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Majlis akad nikah antara Faredz Ashim dengan Cik Nurashikin Husni Thamrin yang berlangsung pada 15 Januari di penjara disempurnakan oleh Ustaz Mohammed Nazim Rahuma Dulla.

Kadi kongsi pengalaman urus enam akad nikah banduan

Jul 16, 2026 | 6:30 PM
Lee Shin Nan pada 16 Julai menghadapi lima pertuduhan, termasuk masing-masing satu pertuduhan memandu dalam keadaan mabuk dan memandu kereta walaupun telah hilang kelayakan untuk memandu.

Lelaki yang dilarang memandu seumur hidup pada 2023 didakwa memandu mabuk lagi

Jul 16, 2026 | 8:18 PM
Minat terhadap filem klasik Melayu, seperti karya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, menjadi ilham di sebalik video praperkahwinan pengantin baharu, Encik Muhammad Yusoff Mohd Rasid (kiri) dan Cik Tara Nizam Kamarraj.

Filem klasik P. Ramlee cetus idea pempengaruh S’pura, Yusoff Rashid, bikin video prakahwin

Jul 16, 2026 | 4:13 PM
Mangsa penipuan akan menerima mesej yang mengandungi infografik yang menggesa mereka menyemak kelayakan menerusi pautan palsu yang akan menyebabkan akaun Telegram mereka diambil alih.

Polis beri amaran tentang mesej penipuan baucar GST di Telegram 

Jul 16, 2026 | 7:45 PM
Menteri Pertahanan, Encik Chan Chun Sing (dua dari kanan), menyaksikan demonstrasi Teknologi Sistem Udara Berbilang Kawalan Kos Rendah (Locust) yang dikendalikan Agensi Sains dan Teknologi Pertahanan (DSTA) pada 16 Julai.

Chun Sing gesa Mindef, SAF terus berinovasi, tidak leka tangani ancaman baharu

Jul 16, 2026 | 7:43 PM
Anggota Tentera Udara Amerika Syarikat (USAF) menjalankan kerja penyelenggaraan ke atas pesawat pengebom B-1 Lancer di Pangkalan Tentera Udara Diraja (RAF) Fairford, barat daya England, dalam gambar fail bertarikh 10 Mac. Amerika Syarikat baru-baru ini meluluskan cadangan penjualan senjata bernilai AS$1.96 bilion kepada Arab Saudi serta pakej penyelenggaraan pesawat C-17 bernilai AS$484 juta kepada Kuwait, sebagai sebahagian usaha memperkukuh kerjasama pertahanan dengan negara-negara Teluk di tengah ketegangan keselamatan yang berterusan di Asia Barat.

AS lulus senjata AS$1.96 bilion kepada Riyadh, pakej AS$484 juta untuk Kuwait

Jul 16, 2026 | 4:27 PM
maklumat palsu, AI, kemahiran kritikal, literasi maklumat, PMET, tinjauan

Asah minda nilai AI: NLB, KPMG lancar inisiatif membaca buat warga S’pura

Jul 14, 2026 | 5:48 PM
*EMBARGO UNTIL 3PM* Profile of Siti Radziah Zainal Abidin, 45, a civilian contingent participant from NTUC, with her son Ari Wafiy Muhammad Mahfudz, 15, a National Cadet Corps participant in the Parade and Ceremony Uniformed Youth contingent, during the Parade & Ceremony media event at National Stadium on June 25, 2026. ST PHOTO: BRIAN TEO

Ibu dan anak latih kawad bersama untuk NDP 2026

Jun 26, 2026 | 10:12 PM
Pasangan suami isteri, Encik Ibnu Aliff Rahim dan Cik Nur Farhana Mohamad, mengusahakan perniagaan piza buatan tangan, Lyfs Bodega, dari rumah mereka di Woodlands.

Pengalaman hampir dua dekad jadi ‘ramuan’ piza buatan tangan

Jun 26, 2026 | 2:27 PM
Meskipun jumlah kes yang ditangani kekal stabil selama bertahun-tahun, namun kerumitan kes pekerja sosial telah meningkat.

Pekerja sosial kini tangani kes kian kompleks, rumit

Nov 14, 2025 | 12:24 PM

Bagi kesalahan pemalsuan, pesalah boleh dipenjara sehingga empat tahun, didenda, atau kedua-duanya sekali.

Kementerian Undang-Undang (MinLaw) pada 2025 telah mengambil tindakan terhadap empat firma guaman dan seorang peguam atas pelanggaran peraturan antipengubahan wang haram melibatkan pembelian hartanah yang berkait dengan kes pengubahan wang haram $3 bilion itu.

Langkah itu diambil menyusuli siasatan oleh Pengarah Perkhidmatan Guaman (DLS) iaitu sebuah jabatan di bawah MinLaw yang mengawal selia entiti amalan undang-undang dan pendaftaran peguam asing di Singapura.

DLS telah mengarahkan sebuah firma guaman membayar penalti kewangan sebanyak $30,000, manakala firma guaman kedua diarah membayar $100,000, iaitu penalti maksimum.

Satu notis berkanun pula dikeluarkan terhadap firma guaman ketiga berhubung hasrat DLS untuk mengarahkannya membayar denda $70,000. 

DLS turut memberi teguran peribadi kepada firma guaman keempat, dan merujuk seorang peguam kepada Persatuan Guaman Singapura untuk tindakan tatatertib.

Pada Jun 2025, kementerian tersebut telah mengeluarkan nota panduan kepada industri guaman bagi mengingatkan firma guaman dan peguam tentang tanggungjawab mereka di bawah kewajipan berkanun berhubung pencegahan pengubahan wang haram.

Ia termasuk menjalankan analisis risiko pelanggan, mengenal pasti petunjuk mencurigakan yang ketara, menetapkan sumber kekayaan pelanggan, serta tempoh masa untuk memfailkan laporan urus niaga mencurigakan (STR).

Semua firma guaman dan peguam tertakluk kepada kewajipan antipengubahan wang haram di bawah Akta Kerjaya Guaman.

MinLaw sebelum ini berkata firma guaman atau peguam juga wajib memfailkan STR kepada pihak polis sekiranya mereka mengesyaki pelanggan mereka mungkin terlibat dalam kegiatan pengubahan wang haram.

Seramai 10 warga asing yang terlibat secara langsung dalam kes pengubahan wang haram berkenaan – salah satu kes terburuk di Singapura – telah dijatuhi hukuman penjara antara 13 dengan 17 bulan pada 2024 atas tuduhan berkaitan pengubahan wang haram, penipuan, dan pemalsuan.

Kesemua mereka telah dihantar pulang ke negara asal dan dilarang memasuki semula Singapura selepas selesai menjalani hukuman penjara masing-masing.

Laporan berkaitan
Ubah wang haram $3b: 8 firma disenarai hitam, dilarang berniaga Dec 2, 2025 | 4:15 PM
Ubah wang haram $3b: MinLaw ambil tindakan empat firma guaman, satu peguamJul 15, 2025 | 7:50 PM
peguampengubahan wang haram