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Sekilas Berita
Barah buah dada: Wanita Melayu digesa usah tangguh saringan
Barah buah dada: Wanita Melayu digesa usah tangguh saringan
Bimbang isu privasi, takut akan keputusan saringan dan kekangan masa antara faktor halang jalani pemeriksaan awal
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Foto ihsan DR RAUZANAH AFANDI
Foto ISTOCKPHOTO
Nov 9, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Barah buah dada: Wanita Melayu digesa usah tangguh saringan
Saya pernah merawat seorang pesakit yang menangguhkan pemeriksaan ketulan pada buah dadanya sehingga selepas majlis perkahwinan anak lelakinya.
Apabila beliau akhirnya datang menemui saya, ketulan itu sudah semakin membesar.
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