Dr Taufiq Rashid, Pengarah Perubatan Taf Clinic, menasihatkan agar senaman sepanjang Ramadan disesuaikan dengan waktu, intensiti dan pemulihan yang betul supaya kecergasan dapat dikekalkan tanpa menjejas kesihatan. - Foto ihsan DR TAUFIQ RASHID

Penjadualan waktu senaman secara strategik membantu mengekalkan kekuatan dan kecergasan walaupun tubuh beralih daripada menggunakan glukosa kepada lemak simpanan dan glikogen sebagai sumber tenaga semasa berpuasa.

Dalam iklim Singapura, ketiadaan makanan dan air boleh menyebabkan perubahan fisiologi tertentu.

Ia termasuk pengurangan simpanan tenaga dan perubahan corak hormon, yang memerlukan pelarasan pada intensiti senaman serta pemulihan.

Walaupun beberapa perubahan metabolik membantu mengekalkan otot, peningkatan hormon stres semasa puasa berpanjangan menjadikan senaman intensiti sederhana lebih sesuai berbanding latihan berintensiti tinggi.

Pelarasan jumlah dan waktu latihan memastikan rutin kecergasan kekal selamat dan berkesan sepanjang bulan.

Tingkap Masa Senaman

Terdapat beberapa waktu utama untuk bersenam sepanjang Ramadan, masing-masing mempunyai pertimbangan tersendiri.

enaman sebelum iftar membolehkan anda berbuka sejurus selepas bersenam, menggantikan cecair dan nutrien apabila tubuh memerlukannya.

Waktu ini sesuai untuk kardio sederhana seperti berjalan pantas dan latihan rintangan ringan.

Kegiatan kecergasan berakhir ketika simpanan tenaga berada pada tahap paling rendah, tetapi pemulihan bermula tidak lama selepas itu apabila anda berbuka.

Senaman selepas iftar, biasanya beberapa jam selepas berbuka, memberi kelebihan kerana otot mendapat nutrien daripada makanan yang baru diambil.

Waktu ini sesuai untuk kegiatan berintensiti lebih tinggi dan rintangan lebih berat kerana tubuh sudah mula hidrat dan paras glukosa darah stabil.

Anda juga boleh mengambil protein tambahan selepas sesi sebelum sahur.

Kegiatan fizikal lewat malam antara iftar dengan sahur memberi pilihan pertengahan kerana anda sudah sebahagiannya bertenaga dan masih boleh makan sebelum tidur.

Gangguan mutu tidur biasanya minimum jika senaman berakhir beberapa jam sebelum tidur.

Melaras Intensiti, Senaman

Mengurangkan jumlah keseluruhan senaman semasa Ramadan sambil mengekalkan intensiti ialah strategi yang biasa digunakan.

Pendekatan ini lebih berkesan mengekalkan kekuatan dan jisim otot berbanding mengekalkan jumlah tinggi dengan beban lebih ringan.

Mengekalkan beban hampir kepada beban biasa memberikan rangsangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan.

Pergerakan gabungan yang melibatkan beberapa kumpulan otot serentak sesuai semasa Ramadan kerana memberi rangsangan otot dengan jumlah senaman yang lebih sedikit.

Pergerakan seperti bertinggung atau menyangkung (squat), tekan dan tarik menjadi asas untuk mengekalkan kekuatan seluruh badan.

Latihan pengasingan yang menyasar satu kumpulan otot boleh dikurangkan atau dihentikan sementara tanpa memberi kesan besar sepanjang bulan.

Tempoh rehat antara setiap pusingan senaman perlu lebih panjang daripada biasa.

Masa pemulihan tambahan itu membantu mengimbangi perubahan kapasiti kardiovaskular semasa berpuasa dan mengekalkan prestasi sepanjang beberapa pusingan senaman.

Ubah suai Senaman Kardiovaskular

Kardio Intensiti Rendah: Kegiatan berterusan seperti berjalan, berbasikal ringan atau berenang pada kadar santai biasanya selamat semasa berpuasa kerana tubuh menggunakan lemak sebagai sumber tenaga dengan cekap.

Pantau Keselamatan: Penting untuk memerhati tanda pening atau keletihan luar biasa semasa bersenam dan segera mengurangkan intensiti jika ia berlaku.

Senaman Intensiti Tinggi: Sesi yang melibatkan usaha intensif dalam tempoh singkat perlu dilakukan selepas berbuka puasa bagi mengelakkan tekanan fizikal berlebihan akibat dehidrasi dan kekurangan tenaga.

Pemulihan berkesan: Menetapkan latihan yang lebih mencabar selepas berbuka puasa bagi memastikan tubuh mempunyai cecair dan nutrien yang mencukupi untuk mengekalkan prestasi serta mengurangkan risiko kesihatan.

Kekerapan strategik: Sesi yang lebih pendek tetapi lebih kerap membantu membahagikan tekanan latihan dengan lebih terkawal sepanjang Ramadan.

Strategi Hidrasi Antara Iftar dengan Sahur

Minum air dalam jumlah banyak sebaik sahaja berbuka membantu.

Tetapi pengambilan air secara berperingkat sepanjang malam mengelakkan ketidakselesaan.

Minum sedikit demi sedikit membantu mengekalkan hidrasi stabil tanpa gangguan pencernaan.

Keseimbangan elektrolit yang mengekalkan tahap mineral bagi mengawal keseimbangan cecair dan fungsi otot perlu diberi perhatian.

Air kosong sahaja tidak menggantikan mineral yang hilang melalui peluh.

Mengambil makanan semula jadi yang kaya dengan elektrolit membantu mengekalkan keseimbangan mineral.

Individu yang bersenam secara intensif mungkin mendapat manfaat daripada suplemen elektrolit yang dibancuh dalam air dengan nasihat profesional.

Waktu minum air ketika sahur mempengaruhi keadaan sepanjang hari berpuasa.

Minum air secukupnya sebelum puasa bermula membantu memastikan cecair mencukupi sepanjang siang hari.

Sesetengah minuman meningkatkan kehilangan cecair, manakala air atau susu selalunya menjadi pilihan lebih sesuai sebelum subuh.

Penentuan Waktu Makan

Penentuan masa pengambilan nutrien secara strategik pada waktu tidak berpuasa penting untuk menyediakan tenaga bagi bersenam dan menyokong pemulihan otot.

Iftar sebelum senaman: Utamakan karbohidrat mudah hadam dan protein sederhana untuk tenaga segera selain mengelakkan makanan tinggi lemak bagi mengurangkan ketidakselesaan pencernaan.

Pemulihan selepas senaman: Ambil protein dalam tempoh yang munasabah selepas senaman untuk menyokong pembaikan otot sepanjang tempoh makan malam yang terhad.

Sahur tahan lama: Utamakan karbohidrat kompleks dan lemak sihat untuk pelepasan glukosa secara perlahan sepanjang hari berpuasa.

Pemeliharaan tenaga: Sertakan protein ketika sahur untuk memanjangkan bekalan nutrien dan membantu mengekalkan simpanan tenaga bagi kegiatan petang berikutnya.

Pemulihan, Mutu Tidur

Corak tidur sering berubah semasa Ramadan akibat perubahan waktu makan dan bangun awal.

Mengutamakan tidur mencukupi dan berterusan termasuk tidur siang menyokong pengawalan hormon dan pemulihan otot.

Kekurangan tidur boleh menambah tekanan fizikal akibat berpuasa dan menjejas hasil senaman.

Pemulihan aktif seperti regangan ringan atau berjalan membantu mengekalkan pergerakan tanpa menambah keletihan yang ketara.

Elakkan menambah sesi tambahan hanya kerana berasa segar selepas iftar.

Keletihan terkumpul mungkin memerlukan masa pemulihan lebih lama daripada biasa.

Kekerapan senaman mungkin perlu dikurangkan berbanding jadual biasa.

Kekerapan yang lebih rendah tetapi intensiti dikekalkan selalunya lebih berkesan memelihara kecergasan berbanding sesi yang kerap tetapi kurang bermutu.

Bantuan Profesional

Sakit kepala berterusan sebelum atau selepas senaman mungkin menandakan dehidrasi atau gangguan paras gula darah.

Kekejangan otot luar biasa semasa kegiatan ringan menunjukkan ketidakseimbangan mineral yang perlu ditangani sebelum kembali kepada latihan biasa.

Kesukaran melakukan senaman yang biasanya mudah menandakan tubuh memerlukan lebih masa pemulihan.

Soalan Lazim

1. Bolehkah saya membina otot semasa Ramadan?

Pembinaan otot boleh menjadi mencabar kerana tempoh makan terhad dan sukar mengambil kalori serta protein yang mencukupi.

Bagi kebanyakan orang, tumpuan beralih kepada mengekalkan otot sedia ada melalui senaman yang sesuai dan pengambilan protein pada waktu yang teratur.

2. Perlukah saya bersenam ketika berpuasa atau hanya selepas iftar?

Kedua-dua pendekatan boleh berkesan bergantung pada jenis senaman dan kemampuan individu.

Kegiatan ringan hingga sederhana sesuai bagi sesetengah orang semasa berpuasa, manakala senaman intensif lebih sesuai selepas iftar apabila tahap hidrasi dan tenaga lebih baik.

3. Bagaimana mencegah kehilangan otot sepanjang bulan puasa?

Kekalkan intensiti senaman sambil mengurangkan jumlah pusingan.

Pastikan pengambilan protein mencukupi pada waktu makan dan utamakan tidur untuk menyokong pemulihan.

4. Adakah senaman pagi sebelum sahur selamat?

Senaman sebelum sahur membolehkan pengisian semula segera selepas bersenam dan sesuai bagi sesetengah individu yang bangun awal.

Namun, ia memerlukan pengurusan jadual tidur yang teliti. Pastikan sesi kekal singkat dengan intensiti sederhana.

5. Apakah jenis senaman yang sesuai semasa Ramadan?

Senaman rintangan dengan jumlah yang lebih rendah berkesan mengekalkan kekuatan.

Sesi kardio pendek menyokong kesihatan jantung, manakala latihan fleksibiliti dan mobiliti boleh dilakukan tanpa menambah beban pemulihan yang besar.

Langkah Seterusnya

Perhatikan tindak balas tubuh pada minggu pertama dan laraskan jadual sewajarnya.

Pertimbangkan mengurangkan jumlah senaman keseluruhan dengan ketara sambil mengekalkan beban pada pergerakan utama.

Pastikan protein dan hidrasi diutamakan pada waktu malam.

Jika mengalami sakit kepala berterusan, kekejangan luar biasa atau kesukaran ketara melakukan latihan biasa semasa Ramadan, rujuk doktor untuk merangka strategi latihan yang selamat dan bersesuaian dengan keadaan diri anda.