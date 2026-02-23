Berikut soal jawab Berita Harian (BH) bersama Dr Taufiq Rashid, Pengarah Perubatan Taf Clinic, berhubung pandangan perubatan mengenai peningkatan kadar obesiti dan kencing manis di Singapura; kaitan antara kedua-duanya; pilihan rawatan yang tersedia; serta landskap kesihatan awam secara lebih luas dalam konteks Ramadan.