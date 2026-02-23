Pengguna Berdaftar
Kawal berat badan, gula darah ketika berpuasa
Feb 23, 2026 | 5:30 AM
Dr Taufiq Rashid, Pengarah Perubatan Taf Clinic. - Foto ihsan DR TAUFIQ RASHID
Berikut soal jawab Berita Harian (BH) bersama Dr Taufiq Rashid, Pengarah Perubatan Taf Clinic, berhubung pandangan perubatan mengenai peningkatan kadar obesiti dan kencing manis di Singapura; kaitan antara kedua-duanya; pilihan rawatan yang tersedia; serta landskap kesihatan awam secara lebih luas dalam konteks Ramadan.
Soalan: Apakah kesan puasa terhadap berat badan, kawalan gula darah dan sensitiviti insulin menurut bukti perubatan semasa?
Laporan berkaitan
Persediaan berpuasa bagi pesakit diabetes di bulan RamadanFeb 10, 2025 | 3:58 PM
Puasa selamat dan sihat untuk warga emasFeb 16, 2026 | 5:30 AM