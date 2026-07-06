Apabila perut tidak selesa, terasa kembung, terdapat gangguan pencernaan, atau loya, ia mudah dikaitkan sebagai ‘gastrik’.

Dalam kalangan masyarakat, gejala seperti perut kembung selepas makan atau sakit perut yang berulang sering dikaitkan dengan tekanan, tabiat makan yang tidak teratur, makanan pedas atau sekadar ‘angin’.