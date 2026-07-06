Masalah kesihatan pencernaan semakin menjadi kebimbangan dalam kalangan masyarakat moden apabila gaya hidup sibuk, pemakanan tidak seimbang dan tekanan harian terus memberi kesan terhadap sistem penghadaman.

Pakar Perunding Gastroenterologi dan Pengarah Perubatan Alpha Digestive & Liver Centre, Dr Benjamin Yip, berkata ramai individu masih memandang ringan gejala pencernaan walaupun perubahan berterusan pada tubuh boleh menjadi petunjuk awal kepada masalah kesihatan yang lebih serius.

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