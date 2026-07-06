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Pakar gesa orang ramai lebih peka terhadap kesihatan usus
Pakar gesa orang ramai lebih peka terhadap kesihatan usus
Pakar gesa orang ramai lebih peka terhadap kesihatan usus
Masalah seperti sakit perut, kembung atau ketidakselesaan pencernaan sering dianggap sebagai gastrik biasa, namun pakar mengingatkan gejala yang berulang atau berpanjangan tidak harus dipandang ringan kerana ia mungkin petanda awal kepada gangguan sistem pencernaan yang lebih serius. Pakar menasihatkan orang ramai mendapatkan pemeriksaan lebih awal sekiranya gejala berterusan walaupun selepas perubahan gaya hidup atau pengambilan ubat. - Foto JANAAN AI
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Jul 6, 2026 | 5:30 AM
Masalah kesihatan pencernaan semakin menjadi kebimbangan dalam kalangan masyarakat moden apabila gaya hidup sibuk, pemakanan tidak seimbang dan tekanan harian terus memberi kesan terhadap sistem penghadaman.
Pakar Perunding Gastroenterologi dan Pengarah Perubatan Alpha Digestive & Liver Centre, Dr Benjamin Yip, berkata ramai individu masih memandang ringan gejala pencernaan walaupun perubahan berterusan pada tubuh boleh menjadi petunjuk awal kepada masalah kesihatan yang lebih serius.
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