Masalah seperti sakit perut, kembung atau ketidakselesaan pencernaan sering dianggap sebagai gastrik biasa, namun pakar mengingatkan gejala yang berulang atau berpanjangan tidak harus dipandang ringan kerana ia mungkin petanda awal kepada gangguan sistem pencernaan yang lebih serius. Pakar menasihatkan orang ramai mendapatkan pemeriksaan lebih awal sekiranya gejala berterusan walaupun selepas perubahan gaya hidup atau pengambilan ubat. - Foto JANAAN AI