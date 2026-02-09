Pengguna Berdaftar
Panduan ambil ubat dengan selamat sepanjang Ramadan
Beri perhatian kepada tanda amaran bagi elak komplikasi kesihatan
Feb 9, 2026 | 5:30 AM
Ahli Farmasi, Hospital Besar Sengkang, Encik Muhammad Farhaan Abdul Kareem. - Foto SKH
Encik Ahmad, seorang lelaki berusia 58 tahun yang menghidapi kencing manis sejak lebih 10 tahun lalu, mengambil ubat Metformin dua kali sehari serta suntikan insulin pada waktu malam.
Setiap kali menjelang Ramadan, beliau sering ragu-ragu sama ada selamat untuk berpuasa, apatah lagi setelah mengalami pening dan hampir pitam ketika berpuasa pada tahun sebelumnya.
