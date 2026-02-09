SPH Logo mobile
Panduan ambil ubat dengan selamat sepanjang Ramadan

Kesihatan
Panduan ambil ubat dengan selamat sepanjang Ramadan

Beri perhatian kepada tanda amaran bagi elak komplikasi kesihatan
puasaRamadan
Feb 9, 2026 | 5:30 AM
Muhammad Farhaan Abdul Kareem
Muhammad Farhaan Abdul Kareem

Panduan ambil ubat dengan selamat sepanjang Ramadan

Muhammad Farhaan Abdul Kareem, skh
Ahli Farmasi, Hospital Besar Sengkang, Encik Muhammad Farhaan Abdul Kareem. - Foto SKH

Encik Ahmad, seorang lelaki berusia 58 tahun yang menghidapi kencing manis sejak lebih 10 tahun lalu, mengambil ubat Metformin dua kali sehari serta suntikan insulin pada waktu malam.

Setiap kali menjelang Ramadan, beliau sering ragu-ragu sama ada selamat untuk berpuasa, apatah lagi setelah mengalami pening dan hampir pitam ketika berpuasa pada tahun sebelumnya.

puasaRamadan
