SPH Logo mobile
halal-logo
SPH Logo mobile
Langgan|

Ramadan sebagai permulaan tabiat sihat

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Kesihatan
Pengguna Berdaftar

Ramadan sebagai permulaan tabiat sihat

puasaRamadan
Feb 2, 2026 | 5:30 AM
NIZAM ISMAIL
NIZAM ISMAIL

Ramadan sebagai permulaan tabiat sihat

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Jadikan Ramadan lebih sihat dengan langkah-langkah mudah seperti tidak meninggalkan sahur dan membuat pilihan makanan yang lebih sihat pada setiap waktu makan.
Jadikan Ramadan lebih sihat dengan langkah-langkah mudah seperti tidak meninggalkan sahur dan membuat pilihan makanan yang lebih sihat pada setiap waktu makan. - Foto ISTOCKPHOTO

Berpuasa pada Ramadan memberi manfaat rohani dan kesihatan, namun ia juga membawa cabaran tertentu.

Oleh kerana pengambilan makanan dan minuman hanya dibenarkan sebelum Subuh dan selepas matahari terbenam, tubuh berisiko mengalami kekurangan air, paras gula darah yang rendah, serta keletihan jika tidak diurus dengan betul.

Laporan berkaitan
Masjid Ba’alwie hulur 100 karton kurma sumbangan Saudi jelang Ramadan kepada Perkhidmatan Penjara S’pura Jan 26, 2026 | 8:12 PM
Anjur acara persiapan Ramadan untuk warga emas dan penjagaJan 24, 2026 | 9:09 AM
puasaRamadan
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg