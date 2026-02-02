Pengguna Berdaftar
Ramadan sebagai permulaan tabiat sihat
Feb 2, 2026 | 5:30 AM
Jadikan Ramadan lebih sihat dengan langkah-langkah mudah seperti tidak meninggalkan sahur dan membuat pilihan makanan yang lebih sihat pada setiap waktu makan. - Foto ISTOCKPHOTO
Berpuasa pada Ramadan memberi manfaat rohani dan kesihatan, namun ia juga membawa cabaran tertentu.
Oleh kerana pengambilan makanan dan minuman hanya dibenarkan sebelum Subuh dan selepas matahari terbenam, tubuh berisiko mengalami kekurangan air, paras gula darah yang rendah, serta keletihan jika tidak diurus dengan betul.
