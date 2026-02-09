Pengguna Berdaftar
Pastikan rawatan kekal berkesan
Feb 9, 2026 | 5:30 AM
Mengambil ubat sepanjang Ramadan menekankan kepentingan perancangan awal dan pemantauan rapi bagi individu yang perlu meneruskan rawatan ketika berpuasa. - Foto hiasan ISTOCKPHOTO
Sepanjang Ramadan, umat Islam yang sihat dari segi fizikal dan mental menunaikan ibadah puasa dengan menahan diri daripada makan dan minum dari terbit fajar hingga terbenam matahari.
Dalam tempoh itu, pengambilan ubat juga perlu diurus dengan berhati-hati bagi memastikan rawatan kekal berkesan dan selamat.
Laporan berkaitan
Persiapan menyambut puasa: Kesihatan dijaga, ibadah diperkasaFeb 2, 2026 | 5:30 AM
Ramadan sebagai permulaan tabiat sihat Feb 2, 2026 | 5:30 AM