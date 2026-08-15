Ujian usia biologi beri gambaran cara tubuh menua, namun bukan keseluruhan kesihatan

Berkongsi dengan media semasa acara The Science of Healthy Longevity yang diadakan di NUS Enterprise pada 11 Ogos, Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Lucence Group, Dr Tan Min-Han, berkata penuaan merupakan faktor risiko utama bagi pelbagai penyakit, dan memahami usia sebagai asas dalam menilai risiko kesihatan dapat membantu menjadikan risiko tersebut lebih jelas kepada orang ramai. - Foto ZAOBAO

Berkongsi dengan media semasa acara The Science of Healthy Longevity yang diadakan di NUS Enterprise pada 11 Ogos, Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Lucence Group, Dr Tan Min-Han, berkata penuaan merupakan faktor risiko utama bagi pelbagai penyakit, dan memahami usia sebagai asas dalam menilai risiko kesihatan dapat membantu menjadikan risiko tersebut lebih jelas kepada orang ramai. - Foto ZAOBAO

Ujian usia biologi beri gambaran cara tubuh menua, namun bukan keseluruhan kesihatan

Ujian usia biologi beri gambaran cara tubuh menua, namun bukan keseluruhan kesihatan Ini kerana setiap individu alami proses penuaan pada kadar berbeza bagi organ berbeza

Skor usia biologi mungkin memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana tubuh seseorang menua.

Namun, pengguna tidak seharusnya menganggap nombor tersebut sebagai ukuran menyeluruh bagi kesihatan keseluruhan mereka, kata Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) syarikat kesihatan jitu, Lucence Group, Dr Tan Min-Han.

AgeQ, sebuah ujian usia biologi yang dibangunkan oleh Lucence, menggunakan penanda biologi darah yang dikumpul secara rutin untuk menjana anggaran usia biologi.

Anggaran tersebut mencerminkan bagaimana seseorang itu mungkin menua secara fisiologi berbanding individu lain yang mempunyai umur kronologi dan jantina yang sama.

Berbeza dengan usia kronologi, iaitu tempoh seseorang telah hidup, usia biologi menunjukkan sejauh mana tubuh seseorang berfungsi dan mengalami proses penuaan.

Berkongsi dengan media semasa acara The Science of Healthy Longevity yang diadakan di NUS Enterprise pada 11 Ogos, Dr Tan menjelaskan bahawa had keupayaan alat tersebut perlu difahami bersama potensi manfaatnya.

Menyifatkan AgeQ sebagai alat penilaian kesihatan untuk menyokong usaha ke arah penuaan sihat, Dr Tan berkata penuaan merupakan faktor risiko utama bagi pelbagai penyakit dan usia boleh menjadi ukuran penting dalam memahami risiko kesihatan seseorang.

“AgeQ membantu menjadikan risiko tersebut lebih jelas kepada orang ramai, dan saya rasa gembira dapat membantu menjadikan pemahaman itu lebih mudah difahami oleh masyarakat yang lebih luas.

“Ia sebenarnya adalah tentang memastikan seseorang mengambil kawalan terhadap kesihatannya sendiri, dan ia bermula dengan memahami bagaimana tubuhnya mengalami proses penuaan,” katanya.

Meskipun begitu, Dr Tan akur bahawa seseorang mungkin mengalami proses penuaan pada kadar yang berbeza bagi organ yang berbeza.

“Satu nombor sahaja mungkin tidak dapat menggambarkan keluasan dan kerumitan tubuh manusia.

“Kesihatan mempunyai pelbagai domain dan setiap domain itu membawa implikasi yang berbeza, sama ada kesihatan jantung, paru-paru atau buah pinggang.

“Oleh itu, kita harus berhati-hati apabila melihat satu nombor sahaja berbanding membuat penilaian kesihatan yang lebih menyeluruh,” jelas beliau.

Ujian usia biologi AgeQ telah dibangunkan berdasarkan dapatan Kajian Penuaan Longitudinal Singapura (SLAS) oleh Universiti Nasional Singapura (NUS), yang menjejaki lebih 5,400 warga Singapura berusia 55 tahun dan ke atas selama lebih sedekad.

Antaranya, kajian tersebut mendapati mereka yang masih merokok mempunyai usia biologi 3.6 tahun lebih tua berbanding individu yang tidak merokok, manakala individu obes pula boleh mempunyai usia biologi 4.2 tahun lebih tua berbanding mereka yang mempunyai indeks jisim tubuh (BMI) normal.

Sementara itu, peserta kajian di Singapura yang kerap bersenam didapati mempunyai usia biologi sekitar 1.25 tahun lebih muda berbanding mereka yang tidak pernah bersenam atau bersenam kurang daripada sekali sebulan.

Dapatan itu turut menunjukkan bahawa dalam perbandingan antara dua individu, ukuran usia biologi dapat mengenal pasti individu yang mempunyai risiko kesihatan jangka panjang lebih tinggi 63 peratus daripada masa, berbanding 60 peratus apabila usia kronologi sahaja digunakan.

NUS, Agensi bagi Sains, Teknologi dan Penyelidikan (A*Star), dan Lucence bekerjasama sepanjang proses penyelidikan dan penterjemahan teknologi tersebut, manakala A*Star dan NUS Enterprise membantu mengkomersialkan serta melesenkan harta intelek berkenaan.

Dalam pada itu, Dr Tan berharap AgeQ dapat disediakan secara lebih meluas dalam sistem penjagaan kesihatan, termasuk di klinik, poliklinik dan hospital.

“Kita boleh membayangkan masa depan, mudah-mudahan dalam masa terdekat, di mana di klinik, poliklinik dan hospital kita, orang ramai dapat mendekati konsep penuaan sihat ini dan memahami apa yang diperlukan untuk memperbaikinya,” ujar beliau.

Diperkenalkan dalam pasaran sejak Julai 2026, ujian AgeQ kini sudah tersedia di Malaysia, Hong Kong dan Indonesia.

Maklumat lanjut mengenai ujian usia biologi tersebut boleh didapati di lelaman www.knowyourageq.com.