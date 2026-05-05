Kod QR ComfortDelGro mudahkan urusan tempah teksi, sewa kereta privet
Hanya perlu imbas kod QR di lokasi pengambilan tanpa perlu isi alamat dalam aplikasi Zig
May 5, 2026 | 8:01 PM
Tanpa perlu mengisi alamat pengambilan yang tepat dalam aplikasi Zig milik ComfortDelGro, penumpang hanya perlu mengimbas kod QR di tempat yang ditetapkan untuk menempah perjalanan. - Foto ST, COMFORTDELGRO
Penumpang teksi atau kereta sewa privet, khususnya warga emas, penjaga mereka dan pelancong, kini lebih mudah menempah perjalanan di lokasi tertentu menerusi pelancaran kod QR tersuai oleh ComfortDelGro (CDG).
Dengan ciri ‘Scan & Ride’ (Imbas & Naik), penumpang hanya perlu mengimbas kod QR di lokasi tertentu untuk menempah perjalanan, tanpa perlu memasukkan alamat pengambilan secara manual dalam aplikasi Zig milik CDG.
