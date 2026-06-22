Laporan Gallup: Hanya 1 dalam 10 pekerja S’pura terlibat di tempat kerja

Ramai daripada mereka yang ditinjau menyalahkan tahap penglibatan yang rendah atas faktor seperti kuasa pasaran global dan keadaan ekonomi yang mencabar. - Foto ST

Ramai daripada mereka yang ditinjau menyalahkan tahap penglibatan yang rendah atas faktor seperti kuasa pasaran global dan keadaan ekonomi yang mencabar. - Foto ST

Laporan Gallup: Hanya 1 dalam 10 pekerja S’pura terlibat di tempat kerja

Laporan Gallup: Hanya 1 dalam 10 pekerja S’pura terlibat di tempat kerja

Pekerja Singapura berusia bawah 35 tahun melaporkan penglibatan yang lebih rendah dan lebih banyak tekanan harian berbanding rakan sekerja mereka yang lebih tua.

Kumpulan ini menunjukkan jurang penglibatan generasi yang tiga kali lebih lebar daripada purata global, menurut Laporan Tempat Kerja Singapura 2026 yang julung kali dikeluarkan pada 22 Jun.

Laporan itu, yang dihasilkan oleh firma perunding tempat kerja Gallup dan Institut Pengarah Singapura, mendapati pekerja yang lebih muda ini mencatatkan kadar penglibatan hanya 10 peratus, berbanding 16 peratus dalam kalangan mereka yang berumur 35 tahun ke atas.

Secara keseluruhan, hanya 14 peratus daripada tenaga kerja Singapura yang terlibat – angka yang tidak berubah sejak 2019, dan berada di bawah purata serantau Asia Tenggara sebanyak 25 peratus dan purata global sebanyak 20 peratus.

Pekerja Singapura yang terasing juga dua kali lebih mungkin melaporkan tekanan harian berbanding rakan sejawat mereka yang terlibat, dan tiga kali lebih mungkin mengalami rasa marah setiap hari, menurut laporan itu.

Dalam ucaptamanya di Andaz Singaporepada 22 Jun, Menteri Negara (Tenaga Manusia merangkap Kebudayaan, Masyarakat dan Belia), Encik Dinesh Vasu Dash menegaskan bahawa walaupun tenaga kerja Singapura kurang terlibat, negara ini menunjukkan prestasi yang lebih baik dalam bidang kesejahteraan secara keseluruhan.

Sekitar 40 peratus pekerja Singapura menilai kehidupan mereka secara positif, melebihi purata Asia Tenggara sebanyak 36 peratus dan purata global sebanyak 34 peratus, katanya.

Encik Dinesh berkata faktor “pekerjaan yang baik” termasuk cara organisasi melayan pekerjanya, memberi pekerja autonomi untuk menentukan cara tugas diselesaikan, dan hubungan tempat kerja yang baik dengan bos dan rakan sekerja.

“Bagi Singapura, tenaga kerja yang terlibat bertambah kepada enjin pertumbuhan ekonomi yang mampan dan, yang paling penting, perpaduan sosial.”

Ramai daripada mereka yang ditinjau menyalahkan tahap penglibatan yang rendah atas faktor seperti kuasa pasaran global dan keadaan ekonomi yang mencabar.

Yang lain mengaitkannya dengan persekitaran perniagaan yang amat kompetitif yang memberi tekanan kepada pekerja, landskap pekerjaan yang sebahagian besarnya terdiri daripada perusahaan kecil dan sederhana, dan banyak syarikat tersenarai milik keluarga.

Seorang eksekutif yang ditemu bual berkata dalam laporan itu:

“62 peratus atau lebih daripada syarikat tersenarai di Singapura adalah milik keluarga. Jadi jika ada hartawan atau beberapa pekerja generasi pertama atau kedua, beliau tidak akan mempunyai semua amalan terbaik ini.”

Laporan itu merujuk kepada penyelidikan tempat kerja global Gallup 2026 yang meninjau kira-kira 1,000 pekerja di Singapura termasuk temu bual dan meja bulat dengan 33 pemimpin kanan.

Pekerja percaya pengurus mereka memainkan peranan penting dalam prestasi dan tahap penglibatan mereka.

Penyelidikan tempat kerja global Gallup mendapati bahawa 70 peratus daripada varians dalam penglibatan pasukan disebabkan pengurus.

Penglibatan, didapati, bergantung kepada hubungan harian pekerja dengan pengurus mereka – bukan mesyuarat dewan atau tinjauan tahunan syarikat.

Pekerja yang lebih muda terutamanya mahukan “hubungan yang produktif dan melindungi” dengan pengurus yang langsung dan cekap – sesuatu yang kebanyakan pengurus tidak bersedia untuk menyediakannya.

Pemimpin yang ditemuramah “menyuarakan dengan lantang” bahawa pengurus adalah kritikal terhadap penglibatan dan produktiviti pekerja mereka, serta prestasi organisasi mereka.