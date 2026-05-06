Lawatan Vivian ke empat negara Timur Tengah sentuh isu Selat Hormuz, bidang kerjasama
May 6, 2026 | 3:38 PM
Menteri Ehwal Luar, Dr Vivian Balakrishnan, bertemu pihak berkuasa dari Amiriah Arab Bersatu (UAE), Oman, Arab Saudi dan Qatar. - Foto MFA, VIVIAN BALAKRISHNAN/FACEBOOK
Keadaan di Selat Hormuz, termasuk hak laluan tanpa halangan, merupakan isu yang dibincangkan semasa lawatan Menteri Ehwal Luar, Dr Vivian Balakrishnan, ke empat negara Timur Tengah dari 2 hingga 5 Mei.
Beliau melawat Amiriah Arab Bersatu (UAE), Oman, Arab Saudi dan Qatar, di mana beliau menegaskan semula hubungan lama Singapura dengan rakan Teluk serta bertukar pandangan mengenai perkembangan serantau, menurut Kementerian Ehwal Luar (MFA) pada 6 Mei.
