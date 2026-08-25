Lelaki dipenjara 81 minggu sebab rakam 142 video bawah skirt rakan sekerja, wanita awam, termasuk dua beradik

Antara mangsanya ialah sembilan rakan sekerjanya, serta dua beradik perempuan yang dirakamnya di sebuah cawangan Cold Storage. - Foto ST

Antara mangsanya ialah sembilan rakan sekerjanya, serta dua beradik perempuan yang dirakamnya di sebuah cawangan Cold Storage. - Foto ST

Lelaki dipenjara 81 minggu sebab rakam 142 video bawah skirt rakan sekerja, wanita awam, termasuk dua beradik

Lelaki dipenjara 81 minggu sebab rakam 142 video bawah skirt rakan sekerja, wanita awam, termasuk dua beradik

Selama lebih dua tahun, seorang lelaki merakam sekurang-kurangnya 142 video bawah skirt di seluruh Singapura.

Antara mangsanya ialah sembilan rakan sekerja serta dua beradik perempuan yang dirakamnya di sebuah cawangan Cold Storage.

Pada 25 Ogos, lelaki berusia 28 tahun itu dihukum penjara selama 81 minggu selepas mengaku bersalah atas empat pertuduhan mengintai atau voyeurisme. Lapan pertuduhan serupa diambil kira dalam hukuman.

Namanya tidak boleh didedahkan berikutan perintah larangan mahkamah bagi melindungi identiti mangsa dan tempat kerjanya.

Pada 3 Mei 2025, lelaki itu berada di Kinokuniya di Takashimaya Shopping Centre, apabila ternampak seorang wanita berusia 28 tahun melihat-lihat buku di bahagian kesusasteraan .

Dia mencangkung berhampiran sebelum menyelitkan telefon ke bawah pakaian wanita itu untuk merakam video.

Wanita itu terasa telefon lelaki itu terkena buku lalinya dan melihat kameranya menghala ke atas dari bawah pakaiannya. Lelaki itu berpura-pura mencari buku sambil merakam.

Dia segera beredar, tetapi wanita itu melaporkannya kepada pihak keselamatan selepas melihatnya cuba mendekati wanita lain di bahagian falsafah dan pembangunan diri .

Selepas ditangkap, dia mengaku merakam sekurang-kurangnya empat lagi video bawah skirt di situ.

Dia juga memiliki 23 video bawah skirt yang diakuinya dirakam ketika melancong ke luar negara.

Dua mangsanya di Singapura ialah adik-beradik.

Pada 15 Januari, di Cold Storage New Bahru di River Valley Road, lelaki itu ternampak seorang wanita berusia 27 tahun bersama teman lelakinya.

Lelaki itu berpura-pura melihat barangan segar di lorong sama sebelum mencangkung di sebelah wanita itu dan menghalakan telefon ke arah kelangkangnya untuk merakam video.

Ketika pasangan itu berjalan melintasinya, dia mengekori mereka dari dekat lalu menghalakan telefon dari bawah skirt wanita itu untuk merakam satu lagi video, tetapi berhenti apabila mereka berpaling kepadanya.

Kira-kira 10 minit kemudian, dia ternampak seorang lagi wanita berusia 25 tahun, iaitu adik mangsa pertama. Dia mencangkung di belakangnya ketika wanita itu melihat beberapa barangan lalu merakam video bawah skirtnya.

Wanita berusia 25 tahun itu menyedari lelaki itu mencangkung sangat dekat dengannya lalu memberitahu ibunya, mangsa pertama dan seorang lagi saudara perempuannya bahawa dia mengesyaki lelaki itu merakam video bawah skirtnya.

Teman lelaki mangsa pertama menuntut melihat telefon bimbit lelaki itu sambil mengancam menghubungi polis.

Apabila lelaki itu menunjukkan telefonnya, Mereka mendapati dia telah merakam video bawah skirt kedua-dua beradik itu.

Perbuatannya dirakam kamera litar tertutup (CCTV). Kesalahan itu dilakukan ketika dia sedang disiasat atas kesalahan voyeurisme pada 2025 dan ketika dibebaskan dengan jaminan polis bagi kesalahan sama.

Antara Januari 2024 dengan Disember 2025, dia merakam sekurang-kurangnya 50 video bawah skirt wanita berbeza.

Dalam tempoh sama, dia merakam 85 video bawah skirt melibatkan sekurang-kurangnya sembilan rakan sekerja di ruang makan pejabat, ketika beratur menaiki bas ulang-alik dan semasa menaiki eskalator bersama mereka.

Dia mengaku memiliki dua iPhone. Dia menggunakan iPhone 16 Pro untuk merakam video bawah skirt di Singapura dan menyimpannya dalam folder tersembunyi.