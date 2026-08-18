Seorang bekas guru dan seorang bekas penuntut madrasah memilih untuk keluar daripada zon selesa bagi membuka perniagaan mereka sendiri. Berita Harian (BH) memaparkan kecekalan dua individu berkenaan yang cuba mencabar diri sendiri selaku usahawan.



Lebih dua dekad Sheik Taleb Sheik Husain Bamadhaj, 56 tahun, telah mendedikasikan hidupnya mendidik di dalam bilik darjah dan dewan kuliah – sama ada ketika di Singapura mahupun selepas berhijrah ke Melbourne, Australia pada 2004.