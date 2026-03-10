SPH Logo mobile
Iftar di Lombok, tapi di Belanda

Masyarakat

Mar 10, 2026 | 2:05 PM

Lombok, Belanda, Ramadan
Jika sebut Lombok, ramai yang mungkin mengaitkannya dengan wilayah di Indonesia. Namun, Di Eropah, khususnya Belanda, turut mempunyai daerah yang dipanggil Lombok. Kawasan di bandar Utrecht itu turut menampilkan sebuah masjid – Masjid Ulu – yang telah menganjurkan majlis berbuka puasa beramai-ramai pada 2 Mac 2026.  - Foto EPA

Ramadanpuasa
