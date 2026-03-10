Iftar di Lombok, tapi di Belanda
Mar 10, 2026 | 2:05 PM
Jika sebut Lombok, ramai yang mungkin mengaitkannya dengan wilayah di Indonesia. Namun, Di Eropah, khususnya Belanda, turut mempunyai daerah yang dipanggil Lombok. Kawasan di bandar Utrecht itu turut menampilkan sebuah masjid – Masjid Ulu – yang telah menganjurkan majlis berbuka puasa beramai-ramai pada 2 Mac 2026. - Foto EPA
