Hiasan di rumah kediaman pasangan pelakon setempat, Faizal Rahman dan Dawn Prima Ria, meraikan kelahiran kedua-dua cahaya mata mereka selepas mengharungi pelbagai jerih payah mengatasi masalah kesuburan. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Hiasan di rumah kediaman pasangan pelakon setempat, Faizal Rahman dan Dawn Prima Ria, meraikan kelahiran kedua-dua cahaya mata mereka selepas mengharungi pelbagai jerih payah mengatasi masalah kesuburan. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Dawn Prima Ria bersama suaminya, Faizal Rahman dan puteri sulung mereka, Donna Ferdella (dua dari kiri), menatap penuh kasih cahaya mata perempuan kedua yang baru dilahirkan pada Februari 2026. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Dawn Prima Ria bersama suaminya, Faizal Rahman dan puteri sulung mereka, Donna Ferdella (dua dari kiri), menatap penuh kasih cahaya mata perempuan kedua yang baru dilahirkan pada Februari 2026. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Hiasan di rumah kediaman pasangan pelakon setempat, Faizal Rahman dan Dawn Prima Ria, meraikan kelahiran kedua-dua cahaya mata mereka selepas mengharungi pelbagai jerih payah mengatasi masalah kesuburan. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Hiasan di rumah kediaman pasangan pelakon setempat, Faizal Rahman dan Dawn Prima Ria, meraikan kelahiran kedua-dua cahaya mata mereka selepas mengharungi pelbagai jerih payah mengatasi masalah kesuburan. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Dawn Prima Ria bersama suaminya, Faizal Rahman dan puteri sulung mereka, Donna Ferdella (dua dari kiri), menatap penuh kasih cahaya mata perempuan kedua yang baru dilahirkan pada Februari 2026. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Dawn Prima Ria bersama suaminya, Faizal Rahman dan puteri sulung mereka, Donna Ferdella (dua dari kiri), menatap penuh kasih cahaya mata perempuan kedua yang baru dilahirkan pada Februari 2026. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Hiasan di rumah kediaman pasangan pelakon setempat, Faizal Rahman dan Dawn Prima Ria, meraikan kelahiran kedua-dua cahaya mata mereka selepas mengharungi pelbagai jerih payah mengatasi masalah kesuburan. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Hiasan di rumah kediaman pasangan pelakon setempat, Faizal Rahman dan Dawn Prima Ria, meraikan kelahiran kedua-dua cahaya mata mereka selepas mengharungi pelbagai jerih payah mengatasi masalah kesuburan. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Selepas hampir sedekad melalui rawatan kesuburan, sembilan kitaran persenyawaan in vitro (IVF) dan dua keguguran, pelakon Dawn Prima Ria, pasrah dan hampir percaya peluang untuk hamil secara semula jadi sudah tiada lagi.

Puteri sulungnya, Donna Ferdella, yang kini berusia tujuh tahun juga merupakan bayi IVF.

Namun pada Jun 2025, kepercayaan itu berubah sekelip mata.

Dalam sinaran mentari pagi, dua garis jelas terpampang pada alat ujian kehamilan, menandakan beliau berbadan dua.

Ketika itu, wanita berusia 41 tahun itu hanya mengambil ujian kehamilan kerana haidnya lewat beberapa hari.

Pada awalnya beliau menyangka dirinya mungkin sedang mengalami simptom awal putus haid.

“Saya langsung tidak menjangkakan saya hamil ketika itu.

“Haid saya sudah lewat selama lapan hari, tetapi pada fikiran saya, mungkin saya sedang mengalami tanda-tanda pramenopaus memandangkan usia saya sudah mencecah 40 tahun.

“Apabila saya lihat simptom yang dialami, semuanya seolah-olah menjurus kepada keadaan pramenopaus.

“Memang langsung tidak terlintas di fikiran saya bahawa saya boleh hamil secara semula jadi.

“Sebaliknya, saya lebih bimbang memikirkan sama ada itu petanda saya mungkin tidak lagi berpeluang untuk hamil,” kata Dawn, yang merupakan pelakon drama Anak Metropolitan (Musim Kedua).

Namun, apabila keputusan ujian itu menunjukkan dua garis, beliau terdiam seketika.

Kehamilan itu berlaku secara semula jadi – sesuatu yang hampir mustahil dalam fikirannya selepas lebih 12 tahun membina rumah tangga bersama suaminya, Faizal Rahman, 43 tahun, juga seorang pelakon.

Sejak awal perkahwinan pada 2011, pasangan selebriti tempatan itu telah lama mengimpikan sebuah keluarga dengan sekurang-kurangnya dua anak.

“Saya sendiri pernah membesar sebagai anak tunggal untuk satu tempoh yang lama, jadi saya tahu bagaimana rasanya.

“Sebab itu, kami sangat berharap dapat beri anak kami seorang adik sebagai teman yang dapat dewasa bersama-sama,” kata Dawn.

Adalah nyata, Ramadan kali ini mengundang rahmah yang tidak diduga bagi keluarga itu.

Pada 18 Februari, mereka menyambut kelahiran Dionna Ferdella, anak yang disifatkan sebagai ‘bayi pelangi’ (frasa yang digunakan bagi anak yang lahir selepas ibunya keguguran).

Disebabkan itu, kehadiran ‘anak pelangi’ yang dinanti-nantikan ini akhirnya membawa sinar baharu buat keluarga tersebut.

“Selepas bertahun-tahun kami berdepan masalah kesuburan, memang langsung tidak terfikir saya boleh hamil secara semula jadi. Saya ingatkan mungkin saya bermimpi,” katanya.

Bayi perempuan itu akhirnya dilahirkan pada Februari 2026 dan kini berusia hanya beberapa minggu.

Dengan kehadiran si kecil itu, sambutan Hari Raya tahun ini – yang juga bertepatan dengan ulang tahun Donna – terasa lebih istimewa.

Namun, perjalanan Dawn dan Faizal untuk menimang cahaya mata kedua dirundung cabaran demi cabaran pada awalnya.

Pada 2024, ketika mereka menyangka impian itu akhirnya bakal menjadi kenyataan, Dawn mengalami keguguran pada usia kandungan sekitar 20 minggu.

“Masa itu rasa seperti dunia kami runtuh. Kami sudah menunggu lama dan sangat berharap kehamilan itu akan berjaya. Jadi apabila ia berlaku, memang sangat payah dan menyakitkan jiwa nurani untuk kami terima,” kata Dawn.

Berita tersebut turut meninggalkan kesan mendalam terhadap Faizal, seorang eksekutif hartanah yang antara lain menguruskan sistem kejuruteraan dan bangunan.

Ketika berkongsi kepada Berita Harian (BH) di kediaman mereka, pelakon Nenek Ku Super Spy itu masih mengingati detik beliau berdiri sendirian di kolong blok berhampiran rumah mereka, cuba menenangkan perasaan sebelum pulang menemui isterinya.

Beberapa jam sebelum itu, Dawn telah menghubunginya untuk memaklumkan tentang keguguran yang dialaminya.

Menurut beliau, saat itu amat sukar untuk diterima, namun beliau sedar dirinya perlu menguatkan hati demi keluarganya.

“Sebagai ketua keluarga, saya rasa saya perlu menjadi sumber kekuatan untuk keluarga. Kalau kedua-dua kami menangis, susah untuk kami bangkit dan teruskan kehidupan,” kata Faizal.

Anak sulung mereka turut terkesan dengan kehilangan itu. Menurut Dawn, selepas keguguran tersebut, anaknya itu kadangkala meluahkan perasaan melalui lukisan di sekolah.

Dalam salah satu lukisan itu, Donna melukis dirinya bersama ibunya dan seorang bayi.

Lukisan oleh Donna Ferdella yang menunjukkan anak kecil itu bersama ibunya, Dawn Prima Ria. Di bahagian kanan terdapat contengan seorang ‘bayi di syurga’, yang kemudian ditutup dengan bentuk hati. - Foto ihsan DAWN PRIMA RIA

“Bila saya tanya siapa bayi itu, dia kata, ‘Ini bayi saya… bayi saya ada di syurga.’ Masa itu saya sedar dia sebenarnya faham dan turut rasa kehilangan itu,” ujar Dawn.

“Dia selalu tertanya-tanya mengapa kawan-kawannya ada adik-beradik, tetapi dia seorang diri. Jadi apabila saya beritahu saya hamil, dia menangis kegembiraan kerana akhirnya dapat menjadi seorang kakak,” kata Dawn.

Buat masa ini, beliau dan suami berkata rasa syukur yang dirasai jauh mengatasi kemeriahan persiapan Raya tahun ini.

“Kami tidak merancang untuk menyambut Raya secara besar-besaran kerana bayi masih kecil dan saya juga masih dalam tempoh pantang,” kata Dawn.

Meskipun sambutan kali ini lebih sederhana, mereka tetap bersyukur dapat meraikannya bersama keluarga tersayang.