Ruang khusus bagi peniaga Melayu di TKC baru
Tanjong Katong Kompleks diperbarui dijangka siap 2028, DPPMS akan kelola ruang khusus pikat peniaga Melayu, termasuk bekas penyewa
May 18, 2026 | 5:30 AM
Tanjong Katong Complex (TKC) kini sedang menjalani kerja-kerja pembaharuan, dengan kerja tersebut dijangka selesai pada separuh pertama 2028. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA
Perbincangan kini sedang diadakan dalam usaha memudahkan perniagaan dan usahawan Melayu membuka kedai di Tanjong Katong Complex (TKC) yang berwajah baru, termasuk berhubung harga sewa.
Sekitar 1,500 meter persegi - atau kira-kira 5 peratus daripada ruang lantai kasar maksimum sekitar 30,000 meter persegi - di pusat beli belah itu bakal dikhususkan bagi perniagaan dan inkubasi keusahawanan Melayu.
