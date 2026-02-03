Syed Harun: Sewa naik 25% atau lebih untuk hanya segelintir rumah kedai Kg Gelam

Di Parlimen pada 3 Februari, Setiausaha Parlimen Kanan (Pendidikan merangkap Pembangunan Negara), Dr Syed Harun Alhabsyi, berkata hanya sebahagian kecil perjanjian sewa yang ditandatangani antara 2023 hingga 2025 bagi rumah kedai di Kampong Gelam mencatatkan kenaikan sewa sebanyak 25 peratus atau lebih. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Hanya sebilangan kecil perjanjian sewa rumah kedai di Kampong Gelam yang ditandatangani antara 2023 hingga 2025 mencatatkan kenaikan sewa sebanyak 25 peratus atau lebih, kata Setiausaha Parlimen Kanan (Pendidikan merangkap Pembangunan Negara), Dr Syed Harun Alhabsyi.

Malah, sebahagian perjanjian ini sebelum itu dikontrakkan pada kadar sewa di bawah harga pasaran, tambah beliau.

Menjawab soalan di Parlimen pada 3 Februari mengenai kesan kenaikan harga sewa terhadap perniagaan warisan di kawasan bersejarah seperti Kampong Gelam, Dr Syed Harun berkata kadar sewa median – harga sewa pertengahan – rumah kedai di situ meningkat secara sederhana.

Ia juga kekal sekitar 20 peratus hingga 60 peratus di bawah ruang runcit konvensional di kawasan pusat negara.

“Walaupun sewa median rumah kedai bersejarah di Kampong Gelam meningkat pada kadar sederhana, terdapat juga sebahagian kecil perjanjian sewa yang ditandatangani antara 2023 dengan 2025 yang mencatatkan kenaikan sewa lebih tinggi, iaitu 25 peratus atau lebih.

“Ini termasuk perjanjian sewa di lorong yang mempunyai jumlah pengunjung yang tinggi, contohnya di Kampong Gelam khususnya, seperti Haji Lane dan Bali Lane.

“Sebahagian daripada perjanjian sewa ini sebelum ini dikontrakkan di bawah kadar pasaran. Oleh itu, mereka (penyewa) mungkin mengalami peningkatan yang lebih besar daripada kadar asas yang rendah apabila kadar tersebut dinaikkan kepada kadar pasaran semasa,” kata beliau.

Dr Syed Harun berkata pemerintah memantau kadar sewa runcit di Singapura dengan teliti.

Menurut data Penguasa Pembangunan Semula Bandar (URA), kadar sewa median bagi ruang runcit di kawasan warisan Kampong Gelam, Little India dan Chinatown, termasuk aturan sewa tangan atas tangan, menyaksikan peningkatan sederhana sekitar 2 peratus setahun sepanjang dua tahun lalu.

Kenaikan sewa ini setanding dengan kenaikan sewa ruang runcit konvensional di kawasan pusat Singapura, malah lebih rendah berbanding pertumbuhan Hasil Dalam Negeri Kasar (GDP) nominal dalam tempoh yang sama.

Data ini diperoleh daripada rekod sewa menyeluruh yang dikemukakan untuk tujuan cukai setem, kata Dr Syed Harun.

Isu sewa dan kesannya ke atas perniagaan warisan di Kampong Gelam kian hangat diperkatakan susulan pengumuman penutupan Warong Nasi Pariaman, restoran nasi padang popular, pada 31 Januari.

Pada tarikh yang sama, Berita Harian (BH) melaporkan bahawa kian ramai peniaga warisan yang menyewa rumah kedai daripada pemilik privet di Kampong Gelam terpaksa meninggalkan kawasan bersejarah itu sejak beberapa tahun lalu, didorong oleh kenaikan harga sewa yang melampau.

Difahamkan kebanyakan rumah kedai di kawasan itu dimiliki privet, dengan kadar sewa telah melonjak antara 30 peratus dengan 150 peratus sejak beberapa tahun kebelakangan ini.

Menjawab pertanyaan Cik Denise Phua (GRC Jalan Besar) tentang mengimbangi kepentingan pihak berkepentingan yang berbeza dalam memelihara warisan dan budaya di Kampong Gelam, Dr Syed Harun mendedahkan penubuhan sebuah Pasukan Petugas Silang Agensi bagi Perniagaan Warisan, Kegiatan Tradisional dan Kehidupan Budaya pada 2025.

Pasukan ini menyatukan agensi-agensi utama untuk mencari jalan menyokong perniagaan warisan, termasuk dalam bidang pemindahan kemahiran, transformasi perniagaan, serta menyediakan ruang, prasarana dan inisiatif yang mempromosi budaya, masyarakat dan perusahaan tempatan.

Lembaga Warisan Negara (NHB) juga telah melancarkan Skim Perniagaan Warisan SG pada Oktober 2025 untuk mengiktiraf perniagaan warisan dan menggalak orang ramai menghargai nilai budaya mereka.

Sejauh ini, 42 perniagaan telah diiktiraf di bawah skim ini, termasuk 21 di Kampong Gelam dan Chinatown.

Di samping itu, Geran Transformasi Pertubuhan NHB membantu perniagaan warisan melaksanakan projek inovatif untuk kelangsungan jangka panjang.

Sementara itu, Anggota Parlimen (AP) Parti Pekerja (WP), Encik Fadli Fawzi (GRC Aljunied) bertanya sama ada pemerintah merancang melanjutkan Cukai Setem Pembeli Tambahan (ABSD) dan Cukai Setem Penjual (SSD) kepada hartanah komersial di kawasan warisan.

Beliau juga bertanya sama ada pemerintah akan mempertimbangkan untuk mengubah kaedah pengiraan cukai hartanah komersial di kawasan warisan, sebagai galakan atau ganjaran kepada pemilik yang menurunkan sewa atau mengekalkan identiti kawasan warisan.

Memberi respons, Dr Syed Harun berkata kementeriannya “tidak ada rancangan buat masa ini” berhubung dua perkara tersebut.

Menjawab pertanyaan Cik Nadia Samdin (GRC Ang Mo Kio) mengenai kesesuaian kegiatan dan usaha memperkukuh perniagaan di kawasan warisan pula, Dr Syed Harun berkata URA tidak membenarkan perniagaan bukan warisan, seperti restoran makanan segera, pasar raya dan bar baru, daripada membuka niaga di ketiga-tiga kawasan warisan Singapura, iaitu Kampong Gelam, Little India dan Chinatown.

URA turut memastikan bilangan kedai cenderahati dikekalkan mengikut had tertentu dari kawasan teras kawasan bersejarah tersebut.

Langkah ini penting untuk melindungi semangat dan tenaga kawasan warisan dan bersejarah.