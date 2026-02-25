MFA nasihat warga S’pura di Iran keluar segera selagi penerbangan masih ada

Kereta dibakar semasa tunjuk perasaan di Dataran Saadat Abad di Teheran pada 9 Januari. - Foto AFP

Kementerian Ehwal Luar (MFA) menasihatkan warga Singapura supaya meninggalkan Iran selagi penerbangan masih tersedia, selepas ketegangan serantau yang memuncak dan bantahan awam baru-baru ini di negara itu.

MFA, yang pada Januari lalu, telah menasihatkan rakyat Singapura supaya menangguhkan perjalanan ke Iran berikutan perhimpunan bantahan awam yang mengorbankan lebih 3,000 nyawa, turut mengulangi nasihat tersebut dalam nasihat perjalanan bertarikh 25 Februari.

Pada 24 Februari, Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump secara ringkas membentangkan alasan bagi kemungkinan serangan terhadap Iran dalam Amanat Negara di Kongres, dengan menyatakan beliau tidak akan membenarkan penaja keganasan terbesar dunia memiliki senjata nuklear.

“Rakyat Singapura yang kini berada di Iran harus sentiasa berwaspada, memantau keadaan dengan teliti, dan beredar secepat yang boleh selagi penerbangan masih tersedia.

“Mereka juga harus mengelakkan sebarang bantahan serta kawasan yang menjadi tumpuan orang ramai,” kata kementerian itu lagi.

MFA turut memaklumkan keupayaannya untuk memberikan bantuan konsular dalam keadaan kecemasan adalah terhad memandangkan Singapura tidak mempunyai perwakilan diplomatik di Iran.

Rakyat Singapura amat digalakkan mendaftar melalui pautan https://eregister.mfa.gov.sg supaya pihak kementerian dapat menghubungi mereka sekiranya perlu.