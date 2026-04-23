MFA: S’pura ikrar hampir $128 ribu bagi misi kemanusiaan di Lebanon

Sumbangan termasuk bekalan perubatan, makanan, dan keperluan kebersihan orang awam
Apr 23, 2026 | 7:47 PM
MUHD HAZMAN ABD AZIZ
Sumbangan sebanyak AS$100,000 ($127,720) dari Singapura akan disalurkan bagi penyediaan bekalan perubatan, bantuan makanan, tempat perlindungan, serta keperluan kebersihan bagi orang awam di Lebanon. - Foto AFP

Bagi menyokong usaha antarabangsa yang diterajui oleh Kerajaan Hashemite Jordan, Singapura mengikrarkan sumbangan sebanyak AS$100,000 ($127,720) kepada Inisiatif Bantuan Kemanusiaan Jordan untuk Lebanon, kata Kementerian Ehwal Luar (MFA), dalam satu kenyataan pada 23 April.

Sumbangan itu akan disalurkan bagi penyediaan bekalan perubatan, bantuan makanan, tempat perlindungan, serta keperluan kebersihan bagi orang awam di Lebanon.

