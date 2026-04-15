Sekolah-sekolah akan menerima suntikan tambahan untuk menangani masalah buli secara lebih menyeluruh sekali gus mengimbangi beban tugas para guru, kata Kementerian Pendidikan (MOE) pada 15 April.

Langkah ini merangkumi peruntukan dana bagi membolehkan sekolah mengupah tenaga kerja sokongan tambahan - seperti pekerja sokongan belia, pegawai penjagaan pastoral, dan pegawai perhubungan ibu bapa - untuk membantu kakitangan sekolah dalam pengurusan pelajar. Sekolah juga akan dibekalkan dengan peralatan teknologi untuk menambah baik proses pengurusan kes dan melancarkan komunikasi yang tepat pada masanya.