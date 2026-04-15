MOE tambah sumber, kakitangan sokongan tangani masalah buli di sekolah
Dapat imbangi beban tugas guru
Apr 15, 2026 | 6:15 PM
Menteri Pendidikan, Encik Desmond Lee, beramah mesra dengan pelajar yang sedang mengambil bahagian dalam aktiviti yang menggalak inovasi dan penyelesaian masalah di Sekolah Rendah Teck Ghee (TGPS), pada 15 April. Encik Lee diiringi Pengetua TGPS (dua dari kiri), Cik Rezia Rahumathullah. - Foto ST
Sekolah-sekolah akan menerima suntikan tambahan untuk menangani masalah buli secara lebih menyeluruh sekali gus mengimbangi beban tugas para guru, kata Kementerian Pendidikan (MOE) pada 15 April.
Langkah ini merangkumi peruntukan dana bagi membolehkan sekolah mengupah tenaga kerja sokongan tambahan - seperti pekerja sokongan belia, pegawai penjagaan pastoral, dan pegawai perhubungan ibu bapa - untuk membantu kakitangan sekolah dalam pengurusan pelajar. Sekolah juga akan dibekalkan dengan peralatan teknologi untuk menambah baik proses pengurusan kes dan melancarkan komunikasi yang tepat pada masanya.
