Gaji kasar bulanan median bagi graduan politeknik yang bekerja sepenuh masa terus meningkat, daripada $2,900 pada 2024 kepada $3,000 pada 2025. - Foto ZAOBAO

Pekerjaan sepenuh masa tetap bagi graduan politeknik baru kekal stabil pada 2025, dan gaji permulaan terus meningkat.

Tinjauan Pekerjaan Lulusan Politeknik (GES) terkini oleh lima politeknik, yang dikeluarkan pada 15 Januari menunjukkan 54.2 peratus graduan mendapat pekerjaan sepenuh masa tetap pada 2025, hanya sedikit penurunan berbanding 54.6 peratus pada 2024.

Gaji kasar bulanan median bagi pekerjaan ini terus meningkat, daripada $2,900 pada 2024 kepada $3,000 pada 2025.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, graduan bidang kemanusiaan dan sains sosial menikmati gaji tertinggi iaitu $3,200, berbanding rakan sebaya dari kursus lain. Ini diikuti oleh graduan sains kesihatan yang menerima gaji median $3,011.

Secara keseluruhan, 90 peratus graduan politeknik berjaya mendapat pekerjaan (sepenuh masa atau sementara) dalam tempoh enam bulan selepas tamat pengajian atau selepas menamatkan perkhidmatan negara (NS) sepenuh masa pada 2025.

Angka ini ialah 90.4 peratus pada 2024.

Keputusan tersebut muncul di tengah-tengah kerisauan graduan institusi pengajian tinggi mengenai prospek pekerjaan mereka dalam pasaran buruh yang semakin mencabar dan persekitaran ekonomi yang sentiasa berubah.

Buat pertama kali, tinjauan itu mendedahkan sama ada graduan sudah mendapat pekerjaan atau belum, berbanding pembahagian bekerja dan menganggur sebelum ini.

Mereka yang telah memperoleh pekerjaan termasuk graduan yang sudah bekerja sepenuh masa, bebas (freelance), atau separuh masa, serta mereka yang telah menerima tawaran kerja dan akan mula bekerja, atau sedang memulakan perniagaan sendiri.

Dalam tinjauan sebelum ini, kategori “bekerja” hanya merangkumi mereka yang sudah bekerja pada waktu tinjauan dijalankan, manakala graduan yang bakal memulakan kerja kemudian atau sedang menubuhkan perniagaan dikira sebagai menganggur.

Keputusan terkini juga buat pertama kali memberikan butiran lanjut mengenai graduan yang belum memperoleh pekerjaan.

Kumpulan itu terbahagi kepada tiga kategori: mereka yang menerima tetapi menolak tawaran kerja, mereka yang memohon tetapi tidak menerima sebarang tawaran, dan mereka yang tidak mencari pekerjaan sepenuh masa.

Seramai 12,835 graduan politeknik menjawab tinjauan terkini pada 2025.

Ini termasuk 7,785 daripada 10,169 graduan politeknik baru, serta 5,050 daripada 8,261 graduan 2022 yang menamatkan NS sepenuh masa antara 1 April 2024 hingga 31 Mac 2025.

Daripada responden tersebut, 43.9 peratus berada dalam tenaga kerja, manakala 56.1 peratus yang tidak bekerja atau tidak aktif mencari pekerjaan sedang melanjutkan atau membuat persediaan untuk melanjutkan pengajian. Selebihnya tidak mencari pekerjaan.

Tinjauan itu mencerminkan keadaan pekerjaan graduan enam bulan selepas tamat pengajian, dan dijangka akan bertambah baik selepas tempoh enam bulan tersebut, menurut kenyataan bersama lima politeknik itu.

Berdasarkan data pasaran buruh daripada Kementerian Tenaga Manusia (MOM), jumlah pekerjaan terus meningkat pada 2025, menurut kenyataan tersebut.

Pada suku ketiga 2025, pertumbuhan pekerjaan didorong oleh sektor kewangan, insurans serta kesihatan dan sosial, manakala sektor maklumat dan komunikasi berkembang lebih perlahan akibat ekonomi sejagat yang tidak menentu.

Bilangan kekosongan jawatan peringkat permulaan meningkat kepada 39,000 pada September 2025, berbanding 26,000 pada September 2024, menurut kenyataan itu.

Graduan yang memerlukan bantuan dalam pencarian kerja boleh menghubungi politeknik masing-masing untuk kaunseling kerjaya dan menghadiri pameran kerjaya.