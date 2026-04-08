Pembeli alat elektrik import perlu penuhi piawaian tenaga negara
Pemerintah turut wajibkan platform dalam talian, syarikat dengan cawangan niaga di S’pura turunkan senarai barangan tidak patuh piawaian
Apr 8, 2026 | 8:19 PM
Menteri Kanan Negara (Kemampanan dan Sekitaran merangkap Pendidikan), Dr Janil Puthucheary. - Foto MDDI
Isi rumah dan perniagaan yang membeli peralatan elektrik seperti peti sejuk dan alat hawa dingin dari luar negara untuk kegunaan mereka sendiri kini perlu memenuhi piawaian tenaga negara.
Ia juga harus disertakan dengan label tenaga yang selaras dengan skim pelabelan tenaga wajib.
