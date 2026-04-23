Topic followed successfullyGo to BHku
Pemerintah sekat laman web asing tidak sahih potensi lancar kempen niat jahat
Laman web dipercayai menyamar dan upaya cetus perbalahan dalam masyarakat
Apr 23, 2026 | 4:00 PM
Pemerintah telah mengenal pasti dan menyekat enam laman web asing yang tidak sahih, dipercayai digunakan untuk melancarkan kempen maklumat berniat jahat (HIC) terhadap Singapura.
Dalam kenyataan bersama pada 23 April, Kementerian Ehwal Dalam Negeri (MHA) dan Penguasa Pembangunan Infokom Media (IMDA) menjelaskan bahawa laman-laman web itu menyamar sebagai laman web Singapura.
