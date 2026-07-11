Beberapa penerbangan dari Singapura ke timur laut Asia telah dibatalkan pada 11 dan 12 Julai akibat Taufan Bavi.

Sebagai menjawab pertanyaan The Straits Times, Changi Airport Group (CAG) berkata sekurang-kurangnya 20 penerbangan telah dibatalkan merentasi syarikat penerbangan dan destinasi.

Penerbangan yang dibatalkan termasuk penerbangan Singapore Airlines (SIA) SQ828, SQ830, SQ832 dan SQ836 dari Singapura ke Shanghai pada 11 Julai.

SIA juga menambah dalam nasihatnya pada 10 Julai bahawa penerbangan SQ831, SQ833, SQ835 dan SQ825 yang berlepas dari Shanghai ke Singapura pada 11 dan 12 Julai telah dibatalkan.

Dua penerbangan syarikat penerbangan itu antara Singapura dengan Shanghai juga telah dijadualkan semula.

Penerbangan oleh China Airlines, EVA Air, XiamenAir, Juneyao Airlines dan Air China dari Singapura ke Taipei, Fuzhou atau Shanghai juga telah dibatalkan, kata CAG.

Penumpang dinasihatkan supaya menyemak kemas kini di laman web Lapangan Terbang Changi, kerana perubahan penerbangan lain mungkin diumumkan kelak.

Awal minggu ini, SIA dan syarikat penerbangan tambang rendahnya, Scoot, telah membatalkan sekurang-kurangnya 18 penerbangan antara Singapura dengan Tokyo, Sapporo, Seoul dan Taipei.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Menteri Penyelaras bagi Dasar Sosial merangkap Menteri Kesihatan, Encik Ong Ye Kung (kiri), dan Pengerusi Yayasan Mendaki, yang juga Menteri Negara Kanan (Kemampanan dan Sekitaran merangkap Pertahanan), Encik Zaqy Mohamad, menghadiri acara #MakingConnections anjuran Mendaki di Pusat Konvensyen dan Ekspo Sands pada 10 Julai.

Mendaki lancar 3 rangkaian karyawan baharu bidang pendidikan, keusahawanan, sukan

Jul 10, 2026 | 9:03 PM
Terdapat lebih 90 ladang sayur di Singapura menurut senarai ladang Agensi Makanan Singapura (SFA), tetapi hanya sebahagian kecil daripadanya dijual di FairPrice dan pasar raya lain. 

Sayuran tempatan daripada sekurang-kurangnya 4 ladang S’pura bakal ditarik dari FairPrice

Jul 10, 2026 | 8:03 PM
Pempengaruh tempatan, Mangobossku baru sahaja melancarkan khidmat dandanan kucing, namun ada beberapa netizen yang meluahkan rasa bimbang serta melaporkan perkhidmatannya kepada pihak berkuasa.

Pihak berkuasa siasat khidmat dandanan kucing Mangobossku yang didakwa ‘kasar’

Jul 10, 2026 | 5:47 PM
Konsep ‘tangan raksasa’ yang menghulurkan pesanan kepada pelanggan menerusi bukaan pada dinding kedai di Arab Street.

Bekas pramugara buka kedai jual kopi guna ‘tangan raksasa’

Jul 10, 2026 | 4:02 PM
baucar GST, kos sara hidup, penjimatan isi rumah

1.5j warga akan terima Baucar GST sehingga $850 tunai pada Ogos

Jul 9, 2026 | 8:21 PM
singapore, HDB, resale flat, flat jualan semula, private home

Harga flat jualan semula HDB jatuh buat suku tahun kedua berturut-turut 

Jul 1, 2026 | 2:04 PM
Pakar menyarankan capaian Pusat Aktiviti Warga Emas (Pawe) yang dikendalikan Jabatan Kebajikan Masyarakat di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat diperluas untuk membantu warga emas terus aktif dan bermasyarakat.

Warga emas berdepan krisis kesunyian jika sokongan sosial lemah

May 13, 2026 | 2:14 PM
Mohammad Hussin Said, yang juga dikenali di media sosial sebagai MangoBossKu, ditangkap pada 4 Mei di kedai cuci kereta kendaliannya di Yishun.

‘MangoBossKu’ ditangkap atas dakwaan ugutan jenayah

May 7, 2026 | 9:54 PM
Penghibur tempatan Roslan Shah, yang lebih dikenali dengan nama gelaran Cik Lan, menegaskan bahawa beliau tidak mahu terlibat dalam kemelut yang membabitkan usahawan dan pempengaruh Mohammad Hussin Said, ataupun MangoBossKu.

‘Saya dah move on’: Cik Lan enggan masuk campur isu MangoBossKu, minta henti hubunginya

May 8, 2026 | 5:42 PM
ANTARA KEINGINAN AHLI SYURGA: Orang-orang ini, kata Ustaz Mohammad Khalid Mohd Rafi, akan mahu masuk syurga bersama orang-orang yang mereka cintai, termasuk ibu, bapa, isteri dan anak-anak daripada golongan Mukmin yang layak masuk ke syurga.

Dengan siapa kita mahu bersama dalam syurga?

Sep 8, 2023 | 5:30 AM

Dengan angin meniup lebih 200 kilometer sejam, Taufan Bavi melanda wilayah pulau selatan Jepun, Okinawa, pada pagi 11 Julai, menjejaskan beberapa penerbangan dan mendorong Agensi Meteorologi Jepun memberi amaran tentang tanah runtuh dan banjir, menurut Kyodo News.

Ia diramalkan akan mendarat di sekitar bandar Wenzhou, timur China, pada lewat hari itu atau awal 12 Julai.

Reuters melaporkan ia dijangka menjadi salah satu taufan terkuat yang menjejaskan China sejak beberapa tahun kebelakangan ini.

Media sebelum ini melaporkan kedua-dua syarikat penerbangan itu menyatakan pelanggan yang terjejas akan dimaklumkan mengenai perubahan tersebut, dan akan ditawarkan pilihan untuk menukar tempahan mereka, atau memohon bayaran balik penuh.

Pelanggan yang membuat tempahan menerusi ejen pelancongan atau syarikat penerbangan rakan kongsi, dinasihatkan supaya menghubungi terus ejen pelancongan atau syarikat penerbangan tempat mereka membeli tiket untuk mendapatkan bantuan.

Laporan berkaitan
18 penerbangan SIA, Scoot terjejas dek Taufan BaviJul 9, 2026 | 5:59 PM
Ribut Jangmi lumpuhkan penerbangan dan bekalan elektrik di JepunJun 3, 2026 | 2:10 PM
taufanSIA