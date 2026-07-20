Dr Mohamad Faishal Ibrahim mula menyertai politik pada selepas bertahun-tahun terlibat dalam kerja kemasyarakatan. - Foto PAP

Dr Mohamad Faishal Ibrahim mula menyertai politik pada selepas bertahun-tahun terlibat dalam kerja kemasyarakatan. - Foto PAP

Profesor Madya Dr Mohamad Faishal Ibrahim mula diperkenalkan sebagai calon Parti Tindakan Rakyat (PAP) bagi GRC Marine Parade semasa Pilihan Raya Umum (GE) 2006.

Ketika itu, beliau merupakan pensyarah hartanah di Universiti Nasional Singapura (NUS) dan telah terlibat dalam kerja parti itu sejak 1997.

Anak ketiga daripada empat beradik kepada seorang bapa pemandu dan seorang ibu operator kilang itu mula belajar bersungguh-sungguh selepas menyedari kegigihan ibu bapanya mencari rezeki.

Bagi menambah pendapatan keluarga, bapanya memandu teksi pada waktu malam dan menjadi pemuzik sambilan, manakala ibunya melakukan pelbagai kerja sambilan.

Dr Faishal dipelawa menyertai PAP oleh mantan Anggota Parlimen (AP) GRC Holland-Bukit Panjang, Encik Teo Ho Pin, yang mengajaknya membantu dalam Sesi Bertemu Penduduk (MPS) mingguan.

Pada 1997, beliau melihat sendiri bagaimana sesi itu sering menjadi tempat terakhir penduduk menerima bantuan kewangan dan bantuan lain.

Beliau meninggalkan Singapura pada akhir 1997 untuk melanjutkan pengajian doktor falsafah dalam bidang sains pengurusan di Manchester menerusi biasiswa NUS.

Sekembalinya ke Singapura, pensyarah kanan di NUS itu menyambung semula penglibatannya dengan parti serta bergiat dalam kerja kemasyarakatan, termasuk membantu pertubuhan Melayu-Islam.

Beliau kemudian membantu mengendalikan sesi MPS di kawasan Punggol North yang ketika itu diwakili AP GRC Pasir Ris-Punggol, Cik Penny Low.

Dalam temubual bersama The Straits Times (ST) pada April 2006, ahli akademik berusia 38 tahun itu berkata beliau keberatan memegang jawatan kerana lebih puas berkhidmat kepada masyarakat sebagai sukarelawan biasa.

Beliau berkata Menteri Pembangunan Masyarakat, Belia dan Sukan ketika itu, Encik Vivian Balakrishnan, telah meyakinkannya tentang kepentingan kepimpinan dan perkhidmatan kepada masyarakat.

Apabila ditanya mengenai kelemahannya ketika itu, Dr Faishal berkata rakan-rakannya sering menganggap beliau terlalu baik hati sehingga ada pihak mungkin mengambil kesempatan terhadapnya.