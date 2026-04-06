Perpustakaan hidupan liar baru bantu orang ramai kenali fauna S’pura
Perpustakaan hidupan liar baru bantu orang ramai kenali fauna S’pura
Bekas guru dan pempengaruh sains bangun pangkalan data ‘S’pore Pokedex’, lengkap dengan fakta, lukisan anatomi haiwan dan gambar jarak dekat hidupan liar
Apr 6, 2026 | 5:21 PM
Perpustakaan hidupan liar baru bantu orang ramai kenali fauna S’pura
Tangkap layar perpustakaan hidupan liar percuma di laman web ‘Just Keep Thinking’ yang membolehkan pembaca mengenali pelbagai spesies fauna tempatan di Singapura dengan lebih mendalam. - Foto JUST KEEP THINKING
Kegiatan meneroka hidupan liar di Singapura kini menjadi lebih mudah dan lebih senang disertai dengan pelancaran sebuah perpustakaan hidupan liar dalam talian secara percuma.
Diusahakan oleh bekas guru yang kini bergelar pempengaruh sains, Cik Kong Man Jing, 32 tahun, pangkalan data ‘Singapore Pokedex’ yang tersedia di laman web justkeepthinking.sg memaparkan pelbagai fakta menarik mengenai fauna tempatan.
