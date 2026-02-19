SPH Logo mobile
PM Wong lawat M'sia pada 20 Feb, buka puasa bersama Anwar

Singapura

PM Wong lawat M’sia pada 20 Feb, buka puasa bersama Anwar

Feb 19, 2026 | 7:00 PM

PM Wong lawat M’sia pada 20 Feb, buka puasa bersama Anwar

Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong, akan pulang ke Singapura dari Malaysia pada hari yang sama, 18 Februari.
- Foto fail

Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan, Encik Lawrence Wong, akan mengadakan lawatan ke Malaysia pada 20 Februari atas undangan rakan sejawatnya dari negara itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Dalam satu kenyataan pada 19 Februari, Pejabat Perdana Menteri menyatakan, Perdana Menteri Anwar, akan menjadi tuan rumah kepada Encik Wong bagi majlis berbuka puasa.

Encik Wong dijadualkan pulang ke Singapura pada hari yang sama.

Kededua pemimpin itu kali terakhir bertemu pada Disember 2025 apabila Datuk Anwar mengadakan lawatan ke Singapura bagi menghadiri Rahat Pemimpin Tahunan Perdana Menteri – sidang kemuncak peringkat tertinggi antara kedua-dua negara.

Ketika itu, kededua negara bersetuju untuk memperkukuh kerjasama dan meneruskan perbincangan mengenai isu-isu yang telah lama tertangguh.

Kededua perdana menteri menekankan kepentingan bergerak ke hadapan dalam semangat yang membina, berlandaskan rasa hormat bersama dan niat baik.

Singapura dan Malaysia bersetuju untuk memperkukuh kerjasama dalam usaha memerangi pengedaran dadah terlarang serta dalam bidang penjagaan kesihatan.

