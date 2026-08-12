Polis latih guru, pekerja sosial kesan penglibatan kumpulan samseng di sekolah

Muhammad Farhan Fauzi (kiri) dan Nur Azlinda Zulkifli, dua bekas pesalah dan bekas penagih dadah yang berjaya mengubah kehidupan mereka. - Foto ZAOBAO

Muhammad Farhan Fauzi (kiri) dan Nur Azlinda Zulkifli, dua bekas pesalah dan bekas penagih dadah yang berjaya mengubah kehidupan mereka. - Foto ZAOBAO

Polis latih guru, pekerja sosial kesan penglibatan kumpulan samseng di sekolah

Polis latih guru, pekerja sosial kesan penglibatan kumpulan samseng di sekolah

Bagi mencegah penglibatan belia dalam kumpulan samseng, Pasukan Polis Singapura (SPF) akan melatih guru dan pekerja sosial mengesan tanda awal supaya dapat bertindak dengan segera.

Pelajar juga akan menyertai program sebagai duta dan pembimbing dalam usaha membanteras jenayah dan kumpulan samseng.

Menteri Undang-Undang merangkap Menteri Kedua (Ehwal Dalam Negeri), Encik Edwin Tong, mengumumkan demikian pada Sidang Kemuncak Rangkaian Tindakan Masyarakat bagi Pemulihan Bekas Pesalah (Care) 2026 pada 12 Ogos di Hotel Parkroyal Collection Marina Bay.

Encik Tong berkata belia merupakan masa depan negara dan perlu dibantu mencapai keupayaan terbaik serta menjauhi jenayah, lebih-lebih lagi dengan peningkatan kesalahan belia yang memerlukan perhatian berterusan.

Program latihan sulung pada separuh pertama 2027 akan disertai hampir 120 guru dan pekerja sosial.

Jumlah banduan muda dan tahanan reman di penjara meningkat pada 2025, menyumbang kepada peningkatan kes serangan, menurut Perkhidmatan Penjara Singapura (SPS) pada 9 Februari. Pesalah muda itu berusia 16 hingga 21 tahun.

Jumlah banduan muda meningkat daripada 307 pada 2024 kepada 418 pada 2025, yang menurut SPS menyumbang kepada peningkatan kes serangan di penjara.

Encik Tong berkata walaupun kegiatan kumpulan samseng dalam kalangan belia masih terkawal, tindakan awal penting kerana penglibatan dalam kumpulan itu dikaitkan dengan peningkatan jenayah.

Wakil Jawatankuasa Nasional bagi Pencegahan, Pemulihan dan Kesalahan Berulang (NCPR), Encik Gregory Foo, pengarah (pemulihan) bahagian pembangunan dasar, Kementerian Ehwal Dalam Negeri (MHA), berkata langkah baharu termasuk program meninggalkan kumpulan samseng di Singapore Boys’ Home serupa dengan program di penjara.

Encik Foo berkata pegawai Cawangan Kongsi Gelap SPF akan melatih guru dan pekerja sosial mengenai akibat undang-undang menyertai kumpulan samseng, keadaan kegiatan samseng, laluan pendedahan belia serta petunjuk dan tanda risiko awal.

Encik Muhammad Farhan Fauzi, bekas pesalah dan kini pemandu penghantaran, pernah dipenjara selama lima tahun kerana kesalahan berkaitan kumpulan samseng dan pengambilan dadah. Beliau berkata guru kadangkala terlepas pandang tanda penglibatan seperti melukis simbol kumpulan samseng dalam buku sekolah atau pada kasut.

Sidang kemuncak anjuran SPS dan Rangkaian Care menghimpunkan agensi perkhidmatan sosial, anggota NCPR dan pertubuhan masyarakat.

SPF akan melatih peserta mengenai kesan undang-undang menyertai kumpulan samseng, kegiatan kumpulan samseng, laluan pendedahan belia serta tanda risiko.

Encik Tong turut mengetengahkan risiko kesalahan antara generasi, memetik kajian Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga (MSF) dan Majlis Khidmat Sosial Kebangsaan (NCSS) yang mendapati kanak-kanak dengan ibu atau bapa pernah dipenjarakan 3.9 kali lebih berkemungkinan melakukan kesalahan.

Encik Tong berkata SPS dan MSF akan memperkukuh penyelarasan kes antara agensi bagi memberi bantuan segera dan menyeluruh kepada keluarga apabila banduan dipenjarakan, dengan tindakan lebih awal meningkatkan peluang kejayaan.

Bekas pesalah Nur Azlinda Zulkifli, 39 tahun, pula berjaya mengatasi ketagihan dengan sokongan keluarga, rakan, program penjara dan Persatuan Anti-Narkotik Singapura (Sana).