Hubungan antara Singapura dengan Malaysia tidak pernah dan tidak boleh bersifat transaksional sama sekali, kerana ia dibina atas dasar saling menghormati, persefahaman mendalam dan mengatasi perbezaan dengan berdialog, kata Presiden Tharman Shanmugaratnam.

Beliau berkata kerjasama antara kededua negara ini didorong bukan sahaja oleh warisan serupa yang dikongsi bersama, malah oleh persefahaman terhadap kepentingan negara masing-masing dan “pembangunan simbiotik” merangkumi, antara lain, penyepaduan ekonomi.

Dalam temu bual bertulis bersama agensi berita Malaysia, Bernama, yang diterbitkan pada 12 Julai, Tuan Presiden berkata:

“Hubungan Singapura-Malaysia sememangnya unik, baik dari segi keluasan mahupun kedalaman (hubungan ini).

“Kedua-dua negara berkongsi sejarah yang serupa. Rakyat kita terhubung melalui ikatan kekeluargaan dan tradisi budaya yang telah berkembang sejak berabad lamanya.

“Ekonomi negara juga sangat bersepadu, yang membawa manfaat kepada rakyat kedua-dua negara.”

Tuan Presiden berkata demikian sempena lawatan negara pertama beliau ke Malaysia dari 12 hingga 15 Julai, atas undangan Yang di-Pertuan Agong Malaysia, Sultan Ibrahim Iskandar.

Tuan Presiden akan ke ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur, dan negeri Selangor, bagi rangka lawatan itu, kata Kementerian Ehwal Luar (MFA) dalam kenyataan pada 12 Julai.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
menteri besar johor

Onn Hafiz angkat sumpah sebagai Menteri Besar Johor

Jul 12, 2026 | 7:26 PM
Hubungan antara Singapura dengan Malaysia dibina atas dasar saling hormat-menghormati, persefahaman mendalam dan mengatasi perbezaan dengan berdialog. Justeru, hubungan antara kededua negara tidak pernah dan tidak boleh bersifat transaksional sama sekali, kata Presiden Tharman Shanmugaratnam dalam temubual bersama agensi berita Malaysia, Bernama, yang diterbitkan pada 12 Julai.

Presiden Tharman: Hubungan S’pura-M’sia dibina atas rasa saling hormat, persefahaman mendalam

Jul 12, 2026 | 10:00 AM
Suasana penutup Festival Belia DKSG (Dikir Singapura) 2026 diserikan dengan sesi ‘DKSG Jamming’ apabila peserta, penggiat seni dan pengunjung bersama-sama menyanyikan lagu ‘Eh Wau Bulan’ di bawah hujan di Taman Warisan Melayu pada 11 Julai.

Warisan budaya buka pelbagai peluang, laluan kejayaan bagi belia

Jul 11, 2026 | 8:51 PM
(Dari kanan) Pengarah Eksekutif Casa Raudha, Cik Zaharah Ariff; Menteri Negara (Pembangunan Sosial dan Keluarga merangkap Ehwal Luar), Encik Zhulkarnain Abdul Rahim; dan Pengerusi Casa Raudha, Cik Shahrany Hassan, semasa pelancaran buku terbitan Casa Raudha bertajuk ‘When Healing Leads: Messages Without Borders’, pada 11 Julai.

Zhulkarnain: Sokongan tersedia bagi mangsa keganasan keluarga, pelaku

Jul 11, 2026 | 3:50 PM
Acara memeterai Memorandum Persefahaman (MOU) antara Mendaki dengan syarikat teknologi maklumat, NCS, pada 11 Julai dihadiri (dari kiri) Pemangku Menteri Pengangkutan, Encik Jeffrey Siow, selaku tetamu terhormat; Ketua Pegawai Eksekutif NCS, Encik Sam Liew; Ketua Pegawai Eksekutif Mendaki, Encik Mohamed Feroz Mohamed Akber; dan Menteri Negara Kanan (Kemampanan dan Sekitaran merangkap Pertahanan), Encik Zaqy Mohamad, yang juga pengerusi Mendaki.

Mendaki meterai 2 MOU, tingkat peluang dalam teknologi, pembelajaran sepanjang hayat

Jul 11, 2026 | 5:13 PM
Warga emas berusia 65 tahun dan ke atas yang tinggal bersendirian merangkumi 11.5 peratus daripada semua warga emas yang tinggal dalam isi rumah.

Lebih ramai warga emas tinggal sendirian pada 2025, namun kebanyakan masih tinggal bersama pasangan atau anak

Jul 10, 2026 | 8:24 PM
empat live in singapore, anuar zain, ziana zain, ernie zakri, syamel

Trivia tentang ‘Empat’

Jul 12, 2026 | 5:30 AM
perkahwinan Islam Singapura, trend perkahwinan 2025, MSF Laporan Trend Keluarga

Jumlah perkahwinan Islam di S’pura merosot ke paras terendah dalam sedekad pada 2025

Jul 10, 2026 | 4:00 PM
Tempoh awal perkahwinan paling rapuh tampak kian utuh. Kadar perceraian pasangan Islam dalam dekad pertama perkahwinan, susut daripada 24.8 peratus bagi mereka yang berkahwin pada 2005, kepada 17 peratus bagi kohort 2014.

Kadar cerai pasangan Islam dekad pertama perkahwinan catat kemerosotan terbesar

Jul 10, 2026 | 4:00 PM
Pempengaruh tempatan, Mangobossku baru sahaja melancarkan khidmat dandanan kucing, namun ada beberapa netizen yang meluahkan rasa bimbang serta melaporkan perkhidmatannya kepada pihak berkuasa.

Pihak berkuasa siasat khidmat dandanan kucing Mangobossku yang didakwa ‘kasar’

Jul 10, 2026 | 5:47 PM

Mengulas berkenaan lawatan itu, Tuan Presiden berkata ia meneruskan tradisi yang telah lama wujud antara ketua kedua-dua negara.

Menurutnya, ia menunjukkan kepentingan yang diletakkan Singapura dan Malaysia dalam mengekalkan hubungan dua hala dan membina persefahaman di semua peringkat.

Sehubungan itu, Tuan Presiden menjelaskan sungguhpun Singapura dan Malaysia bercanggah pendapat dalam isu tertentu, ia tidak dijadikan hambatan dalam mencari huraian bersama.

Malah, pendekatan kedua-dua pihak untuk berdepan isu sedemikian dan tidak mengetepikan atau mengabaikannya “telah membina kepercayaan dan rasa muhibah”, sekali gus mengukuhkan hubungan yang sudah sekian lama terjalin sepanjang lebih 60 tahun.

“Ia bukan lagi rahsia Singapura dan Malaysia selama ini berdepan beberapa isu dua hala yang sensitif dan rumit.

“Ini sesuatu perkara dijangkakan antara dua negara jiran yang mempunyai sejarah dikongsi bersama.

“Namun, pemerintah yang silih berganti di kedua-dua belah pihak secara tekal memilih untuk tidak membiarkan isu ini menghambat mereka.

“Sebaliknya, kedua-dua pihak berusaha untuk menyelesaikannya dengan tenang, berdasarkan sikap saling hormat-menghormati dan pematuhan kepada undang-undang antarabangsa,” ujar Tuan Presiden.

Beliau menambah tahap kepercayaan dan keakraban yang tinggi di pelbagai peringkat – merangkumi hubungan antara rakyat mahupun pemimpin kededua negara – membuka ruang untuk menguruskan pertikaian melalui dialog dan persefahaman bersama.

Kepercayaan dan keakraban ini aspek penting, kata Tuan Presiden, lebih-lebih lagi dalam dunia yang semakin bergejolak kerana kestabilan serantau bergantung pada disiplin untuk mengurus sesuatu isu antara negara secara bertanggungjawab.

Beliau berkata:

“Bagi Asean dan rantau yang lebih luas, contoh (yang ditonjolkan) Singapura dan Malaysia mengukuhkan kepentingan dialog, kawalan kendiri, menghormati kedaulatan dan pematuhan berasaskan pada peraturan.

“Inilah juga cara kita memastikan hubungan dua hala menyuntik keyakinan berterusan.”

Selain itu, beliau menggesa agar kedua-dua negara saling bekerjasama bagi meningkatkan saranan nilai bersama, sambil menukil pembangunan Zon Ekonomi Khas Johor-Singapura (JS-SEZ) sebagai contoh yang berteraskan penyepaduan ekonomi kededua negara.

Menurut Tuan Presiden, JS-SEZ boleh dijadikan model bagaimana negara-negara dapat melakar kerjasama dengan menggabungkan kekuatan masing-masing.

Laporan berkaitan
Presiden Tharman buat lawatan negara pertama ke M’siaJul 12, 2026 | 10:03 AM
Keharmonian tidak dicapai secara kebetulan, perlu terus diperkukuhJul 4, 2026 | 7:38 PM
Presidendua hala