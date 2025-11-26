Presiden Tharman raih anugerah MIT atas kepimpinannya dalam dasar kewangan antarabangsa

Presiden Tharman Shanmugaratnam akan menerima anugerah berprestij daripada pusat penyelidikan Amerika atas pengiktirafan terhadap kepimpinan cemerlangnya dalam dasar kewangan antarabangsa.

Pusat Golub bagi Kewangan dan Dasar (Golub Center for Finance and Policy) di Institut Teknologi Massachusetts (MIT) mengumumkan Miriam Pozen Prize tahun ini akan dianugerahkan kepada Tuan Presiden, menurut Pejabat Komunikasi MIT Sloan pada 25 November.

Beliau adalah penerima ketiga hadiah dwitahunan berharga itu.

Sebagai sebahagian daripada penganugerahan itu, Tuan Presiden akan menyampaikan Syarahan Miriam Pozen pada 9 Disember di Sekolah Pengurusan Sloan (Sloan School of Management) MIT.

Beliau juga akan menerima hadiah bernilai $260,000 (AS$200,000) serta sebuah biasiswa yang dinamakan atas nama beliau, yang akan diberikan kepada seorang pelajar sarjana pentadbiran perniagaan (MBA) MIT Sloan yang akan dipilih pada 2026.

Sumbangan besarnya dalam bidang dasar kewangan telah merentasi beberapa dekad, lapor The Straits Times (ST).

Dalam lebih 20 tahun berkerjaya dalam politik, beliau pernah memegang jawatan seperti Menteri Kanan, Menteri Penyelaras bagi Dasar Ekonomi dan Sosial, Timbalan Perdana Menteri, serta Menteri Kewangan dan Pendidikan.

Beliau turut mempengerusikan Penguasa Kewangan Singapura (MAS) dari 2011 hingga 2023, dan pernah menjadi pengarah urusannya sebelum menyertai politik pada 2001.

Di peringkat antarabangsa, Tuan Presiden kini mempengerusikan lembaga amanah Kumpulan 30 (G30), sebuah majlis global tokoh ekonomi dan kewangan, dan juga ahli lembaga amanah Forum Ekonomi Sedunia (WEF).

Antara peranan pentingnya dahulu ialah mengetuai Jawatankuasa Monetari dan Kewangan Antarabangsa (IMFC), badan menetap dasar Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF) serta mempengerusikan Kumpulan Tokoh Terkemuka G-20 (G20 EPG) mengenai tadbir urus kewangan sedunia.

Hadiah Miriam Pozen ditubuhkan bagi menghormati mendiang ibu Encik Robert C. Pozen, seorang pensyarah kanan MIT Sloan dan tokoh industri kewangan yang telah mewakafkan dana bagi anugerah tersebut.

Hadiah ini menyokong usaha Pusat Golub MIT dalam memajukan penyelidikan dan pendidikan rentas disiplin yang berkecuali dan inovatif, demi membantu pemerintah menangani cabaran kewangan dan pengawalseliaan.

Penerima terdahulu termasuk mantan ketua Bank Israel dan naib pengerusi Rizib Persekutuan (Fed) Amerika Syarikat (AS) Encik Stanley Fischer pada 2021 dan Presiden Bank Pusat Eropah Encik Mario Draghi pada 2023.

Tuan Presiden berkata beliau berasa amat berbesar hati menerima anugerah tersebut, sambil berharap ia akan menyokong pembangunan idea bagi pengurusan kewangan awam yang berprinsip serta pembinaan semula tertib antarabangsa berasaskan kerjasama.

Kededuanya penting untuk menangani isu paling mendesak zaman ini, tambah beliau.

Presiden MIT, Cik Sally Kornbluth, menyatakan penghargaan mendalam terhadap kepimpinan Tuan Presiden, termasuk semangatnya dalam perkhidmatan awam dan pendekatan penuh belas ihsan terhadap isu sedunia.