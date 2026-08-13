Nama Ketua Parti Pekerja (WP), Encik Pritam Singh, seorang peguam yang tidak berkhidmat dalam guaman, telah digugurkan daripada daftar peguam pada 13 Ogos.

Ini berikutan sabitan jenayahnya kerana berbohong kepada jawatankuasa Parlimen.

Encik Pritam tidak mencabar permohonan yang dikemukakan oleh Persatuan Guaman Singapura untuk menggugurkan namanya.

Kedua-dua Persatuan Guaman dan Encik Pritam bersetuju bahawa unsur ketidakjujuran merupakan aspek penting dalam kesalahan yang dilakukannya, dan piawaian tinggi untuk mengelak pengguguran nama beliau daripada daftar tidak dapat dipenuhi. 

Langkah pengguguran nama itu dilakukan Mahkamah Tiga Hakim, iaitu badan disiplin tertinggi bagi kerjaya perundangan yang mempunyai kuasa untuk menggantung peguam yang melakukan kesalahan atau menggugurkan nama mereka daripada daftar peguam.

Panel hakim tersebut dianggotai Ketua Hakim Sundaresh Menon, Hakim Kannan Ramesh dan Hakim See Kee Oon.

Menurut Ketua Hakim, mahkamah berpuas hati dengan hujah Persatuan Guaman dan menyifatkan keputusan Encik Pritam untuk akur sebagai satu tindakan yang wajar.

Encik Pritam, yang merupakan Anggota Parlimen (AP) GRC Aljunied, disabitkan kesalahan oleh Hakim Daerah pada Februari 2025 atas dua tuduhan berbohong di bawah sumpah kepada Jawatankuasa Hak Istimewa Parlimen (COP).

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
bayaran tunai Singapura, kos sara hidup Singapura, bantuan kewangan Singapura

Lebih 2.4j rakyat S’pura bakal terima bayaran tunai $400-$600 pada Sep

Aug 13, 2026 | 2:00 PM
Jacob Mahler, bola sepak Singapura, pemulihan kecederaan, Piala Asean Hyundai

Bangkit dari perit kecederaan, Mahler mahu bantu Singa di separuh akhir

Aug 13, 2026 | 6:46 PM
Platform berasaskan kecerdasan buatan (AI), Akademi Interactive, yang diterajui oleh Encik Rudy Hakeem (paling kanan), dibangunkan atas nasihat mantan pengetua sekolah, Cik Moliah Hashim (tengah), bersama Encik Nabil Kamsir sebagai Pengurus Operasi.

Mantan guru MOE bangunkan platform AI kurangkan 44% beban pentadbiran guru

Aug 13, 2026 | 3:29 PM
Ikhsan Fandi dari Singapura menanduk bola ketika pemain India, Rahul Bheke (jersi No. 2), cuba menghalangnya dalam perlawanan kelayakan Piala Asia yang berakhir dengan keputusan seri 1-1 pada Oktober 2025.

India tarik diri daripada Piala Asean Fifa, tinggalkan S’pura, dua pasukan lain dalam Kumpulan A Divisyen Perdana

Aug 13, 2026 | 6:30 PM
banduan Singapura, culik Johor, wang tebusan

Banduan dikehendaki polis S’pura jadi mangsa culik di Johor

Aug 13, 2026 | 1:45 PM
Indonesia, warga Israel, Bali

Indonesia perjelas kehadiran warga Israel di Bali

Aug 13, 2026 | 3:58 PM
Kilometer Sifar Johor Bahru, Jalan Dato’ Onn, mercu tanda pelancongan bandar

Kawasan Kilometer Sifar Johor Bahru dipertingkat, jadi tarikan pelancong

Aug 13, 2026 | 1:41 PM
Dana Generasi Perintis, kos skim, jawatankuasa parlimen

Jawatankuasa Parlimen: Kos bagi skim Generasi Perintis melebihi baki dana hampir $785j

Aug 12, 2026 | 5:40 PM
autisme, remaja autisme, sokongan autisme, Zulkefli Zainuddin, Nor Hafizah Abdul Ghani

Ibu harap pasangan kembar autisme terus ada tempat dalam masyarakat

Aug 11, 2026 | 5:30 AM
Penguasa Imigresen dan Pusat Pemeriksaan (ICA), trafik sesak, Hari Kebangsaan

Trafik dijangka amat sesak di pusat pemeriksaan Woodlands, Tuas sepanjang hujung minggu Hari Kebangsaan

Aug 3, 2026 | 6:07 PM

Ia berkaitan dengan penipuan mantan AP WP, Cik Raeesah Khan, di Parlimen pada 2021 berhubung butiran kes serangan seksual yang didakwanya tidak dikendalikan dengan baik oleh polis Singapura.

Pada Disember 2025, Encik Pritam gagal dalam rayuannya di Mahkamah Tinggi terhadap sabitan kesalahan tersebut dan telah membayar denda $14,000.

Pada 4 Mac 2026, persatuan itu memulakan prosiding tatatertib terhadap Encik Pritam di bawah Akta Kerjaya Guaman.

Tindakan itu berasaskan maklumat yang diterima daripada Pejabat Peguam Negara (AGC) bahawa Encik Pritam telah disabitkan atas kesalahan yang melibatkan “penipuan atau ketidakjujuran”, tambah jurucakap Persatuan Guaman sebelum ini.

Di bawah Akta Kerjaya Guaman, apabila seorang pengamal undang-undang disabitkan atas kesalahan berkenaan, Persatuan Guaman perlu memohon kepada mahkamah untuk mengambil tindakan tatatertib.

Di dalam bilik pembicaraan yang penuh sesak pada 13 Ogos, persatuan itu, yang diwakili oleh Peguam Kanan Cavinder Bull, berkata berdasarkan kes-kes terdahulu, nama Encik Pritam sepatutnya digugurkan daripada daftar peguam.

“Tidak diragui lagi... bahawa ini merupakan kesalahan yang melibatkan ketidakjujuran,” kata Encik Bull.

Encik Bull menyatakan Persatuan Guaman diwajibkan di bawah undang-undang untuk memohon hukuman tatatertib dikenakan ke atas Encik Pritam dan tidak mempunyai kuasa budi bicara dalam hal tersebut.

Beliau menambah undang-undang juga jelas menunjukkan salah laku yang melibatkan ketidakjujuran hampir pasti akan membawa kepada perintah pengguguran nama, melainkan terdapat keadaan yang benar-benar luar biasa.

Dalam kes ini, tidak ada keadaan luar biasa yang boleh menghalang perintah pengguguran tersebut, kata beliau.

Peguam Encik Pritam, Peguam Kanan Chelva Rajah, berkata:

“Kami kecewa dengan kedua-dua keputusan perbicaraan dan rayuan tersebut.

“Beliau (Encik Pritam) sentiasa menghormati kebebasan dan profesionalisme Mahkamah Singapura, serta menerima sepenuhnya keputusan perbicaraan dan rayuan itu, berserta implikasinya.

“Ini merupakan salah satu implikasi yang membawa kami ke mahkamah hari ini.”

Beliau mengakui ketidakjujuran merupakan ciri penting dalam kesalahan yang disabitkan ke atas Encik Pritam.

Encik Rajah menambah:

“(Encik Pritam) juga memahami bahawa dalam kes sebegini, syarat perundangan bagi mengelakkan pengguguran nama adalah sangat ketat, dan ia gagal dipenuhi dalam kes ini.”

Selepas namanya digugurkan, Encik Pritam diarah membayar kos dan perbelanjaan bernilai $5,808 kepada Persatuan Guaman.

Laporan berkaitan
Pritam berdepan prosiding disiplin Persatuan Guaman S’puraMar 13, 2026 | 4:15 PM
Pritam diberi surat teguran susulan keputusan panel disiplinApr 30, 2026 | 8:07 PM
pritam singhPersatuan Guaman