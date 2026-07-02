Provos NTU ketuai Program AI Nasional S‘pura mulai 1 Julai

Provos NTU Christian Wolfrum membawa pengalaman yang penting dalam membentuk ekosistem penyelidikan AI, kata Mddi dan Yayasan Penyelidikan Nasional. - FOTO: NTU

Provos NTU Christian Wolfrum membawa pengalaman yang penting dalam membentuk ekosistem penyelidikan AI, kata Mddi dan Yayasan Penyelidikan Nasional. - FOTO: NTU

Provos NTU ketuai Program AI Nasional S‘pura mulai 1 Julai

Provos NTU ketuai Program AI Nasional S‘pura mulai 1 Julai

Provos Universiti Teknologi Nanyang (NTU), Encik Christian Wolfrum, telah mengambil alih teraju kepimpinan sebagai Pengerusi Eksekutif AI Singapura, mulai 1 Julai, dengan tanggungjawab baharu memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk kebaikan awam dan manfaat ekonomi.

Beliau telah menggantikan Encik Ho Teck Hua, yang berkhidmat sebagai Pengerusi Eksekutif Pengasas sejak AI Singapura ditubuhkan pada 2017.

Encik Ho, 65 tahun, akan terus berkhidmat dalam peranan sebagai Presiden NTU.

Beliau telah memainkan peranan penting dalam membentuk hala tuju strategik program ini dan memajukan cita-cita AI Singapura, kata Kementerian Penerangan dan Pembangunan Digital (MDDI) dan Yayasan Penyelidikan Nasional (NRF) dalam satu kenyataan bersama pada 1 Julai.

AI Singapura ialah inisiatif nasional yang menyokong institusi penyelidikan yang berpangkalan di Singapura dan syarikat pemula AI dalam penyelidikan, penciptaan alat dan pembangunan bakat.

Encik Ho telah menyelia pembangunan penyelidikan AI Singapura dan usaha pembangunan tenaga manusia, di bawah inisiatif seperti AISG PhD Fellowship, 100 Experiments, dan Program Perantisan AI, kata kenyataan itu.

“AISG telah menyampaikan lebih 300 projek AI dan melatih hampir 500 jurutera AI Singapura, meningkatkan keupayaan syarikat Singapura untuk beroperasi di barisan hadapan AI,” kata MDDI dan NRF.

Encik Ho, khususnya, menyokong kuat pembangunan model bahasa besar Singapura, Sea-Lion.

Sea-Lion, yang mampu mengiktiraf 13 bahasa serantau seperti Melayu, Tamil, dan Jawa, telah digunakan oleh syarikat-syarikat seperti Kumpulan GoTo Indonesia dan firma perkhidmatan teknologi tempatan NCS.

Dalam satu pos Facebook pada 1 Julai, Menteri Penerangan dan Pembangunan Digital, Cik Josephine Teo, mengucapkan terima kasih kepada Encik Ho atas sumbangan beliau dalam membina ekosistem AI nasional dari awal, menyifatkannya sebagai “bukan tugas mudah”.

“Ia melibatkan usaha mendapatkan penyelidik, syarikat, dan agensi pemerintah untuk bekerjasama, di samping mengembangkan bakat AI tempatan di sepanjang jalan,” kata Cik Teo.

“Encik Ho telah melakukan amanahnya dengan baik, dan dengan berbuat demikian, membantu Singapura mencapai kedudukan sebagai rakan kongsi yang dipercayai dan dihormati dalam landskap AI sejagat.

“Banyak keupayaan yang kita ada hari ini dapat dikesan kembali kepada usaha-usaha awal ini,” tambah Cik Teo.

Beliau juga mengalu-alukan Encik Wolfrum untuk meneruskan amanah ini.

Encik Wolfrum, yang akan terus memainkan peranan sebagai Timbalan Presiden dan Provos NTU, membawa pengalaman yang penting dalam membentuk ekosistem penyelidikan AI, kata MDDI dan NRF.

Sebagai bekas Naib Presiden bagi Penyelidikan di Universiti Swiss ETH Zurich, beliau yang berumur 53 tahun, juga terlibat rapat dalam penubuhan inisiatif nasional AI di Switzerland.

Ini termasuk Institut AI Nasional Switzerland dan inisiatif AI Swiss, sebuah projek khusus untuk membangunkan model AI yang telus dan boleh dipercayai, yang boleh diakses penyelidik, perusahaan, dan sektor awam di Switzerland.

“Profesor Wolfrum akan bekerja rapat dengan MDDI, NRF, dan pemegang kepentingan ekosistem penyelidikan untuk membina asas yang kukuh yang ditubuhkan oleh Profesor Ho, dan memimpin AI Singapura dalam fasa pertumbuhan seterusnya,” kata kenyataan itu.

“Ini termasuk memajukan keutamaan Singapura di bawah Strategi AI 2.0 Nasional, dan mengukuhkan peranan AI Singapura dalam menyampaikan hasil penyelidikan dan inovasi yang berbangkit di bawah Pelan Pembangunan dan Penyelidikan AI Nasional, sebagai menyokong cita-cita Singapura untuk menjadi hab sejagat yang terkemuka bagi AI yang dipercayai dan berkesan.”

Strategi AI 2.0 Nasional merupakan pelan induk AI Singapura yang kali pertama dilancarkan pada 2019. Ia dikemas kini pada Mei untuk menyertakan keutamaan baharu seperti meningkatkan penyelidikan AI.

Di bawah Pelan Pembangunan dan Penyelidikan AI Nasional lima tahun yang telah dikemas kini, $1 bilion telah disalurkan kepada penyelidikan dan pembangunan bakat AI awam sehingga akhir 2030.

Encik Wolfrum yang menyifatkan peranan baharu itu sebagai satu penghormatan, berkata kekuatan unik AI Singapura terletak pada kedudukan di persimpangan akademia dan industri.

“Inilah tempat di mana juara AI dibina – syarikat-syarikat yang menerapkan AI ke dalam teras produk dan operasi mereka, bukan sebagai tambahan tetapi sebagai keupayaan asas, disokong oleh tenaga kerja yang memahami AI dengan cukup mendalam untuk membina menggunakannya,” kata Encik Wolfrum.