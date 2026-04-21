Pusat urut hadapi peraturan lebih ketat, tiada bilik, pembahagi atau kubikel di kedai berkonsep terbuka
Apr 21, 2026 | 4:15 PM
Di bawah peraturan baru yang dijadualkan berkuat kuasa pada separuh kedua 2026, semua pusat urut akan tertakluk kepada peraturan lebih ketat; tiada bilik, pemisah atau ruang kecil dibenarkan di pusat urut berkonsep terbuka. - Foto ST
Pelesenan wajib akan dikenakan ke atas semua pusat urut, dengan pihak polis menamatkan penggunaan bilik, pemisah dan ruang khusus di pusat terbuka yang sepatutnya berjalan dalam pandangan penuh orang awam.
Perubahan ini dibuat susulan ketidakpuasan hati orang ramai, dengan Pasukan Polis Singapura (SPF) mencatat peningkatan aktiviti tidak bermoral serta pelanggaran syarat di pusat urut berkonsep terbuka.
